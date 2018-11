Morricone: Tarantino to kretyn

Getty Images © Todd Williamson



W grudniowym numerze niemieckiego "Playboya" znalazł się wywiad z Ennio Morricone . Legendarny kompozytor w bezpardonowy sposób skrytykował w nim Quentina Tarantino , nazywając go "kretynem", a jego filmy "śmieciami". Przypomnijmy, że za muzykę do jednego z nich- w 2016 roku Włoch zdobył Oscara. Tarantino jest całkowicie chaotyczny. Nie zastanawia się nad tym, co mówi. Robi wszystko na ostatnią chwilę. Nie ma pomysłu - oburzał się Morricone - Dzwoni znienacka i chce gotową ścieżkę dźwiękową w ciągu kilku dni. Tak się nie da. Strasznie mnie to zdenerwowało. Nie będę tego tolerował. Powiedziałem mu o tym ostatnim razem.W dalszej części wywiadu czytamy: Gość jest kretynem. On tylko kradnie od innych, a potem łączy pomysły od nowa. Nie ma w tym nic oryginalnego, To nie czyni go reżyserem. Nie można go postawić w jednym rzędzie z takimi hollywoodzkimi tuzami jak John Huston Alfred Hitchcock czy Billy Wilder . Oni mieli klasę. Tarantino po prostu odgrzewa stare dania. Morricone nie omieszkał również skrytykować gali oscarowej. Gdy dziennikarz zauważył, że kompozytor wydawał się poruszony, odbierając statuetkę w 2016 roku, w odpowiedzi usłyszał: Nonsens. Cierpiałem z powodu tego, że tak długo siedziałem w samolocie, a potem podczas ceremonii. Wydawałem się szczęśliwy, ponieważ wiedziałem, że już wkrótce opuszczę tę nudę galę. Ennio Morricone świętował wczoraj 90. urodziny. Włoch ma na koncie ponad 500 ścieżek dźwiękowych, w tym niezapomniane tematy przewodnie do filmów Sergia Leone