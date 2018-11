Morricone: nie krytykowałem Tarantino

Getty Images © Kevin Winter







Jest afera! Wczoraj donosiliśmy, że w trakcie wywiadu z niemiecką edycją "Playboya", legendarny kompozytor Ennio Morricone nie szczędził przykrych słów Quentinowi Tarantino . Miał m.in. nazwać go kretynem, a jego filmy przedstawić jako ciągłą kradzież od bardziej utalentowanych filmowców. Dziś Morricone zaprzeczył jednak, jakoby kiedykolwiek skrytykował reżysera."Dotarły do mnie informacje, że niemiecki Playboy opublikował tekst, w którym ktoś powołuje się na moją krytykę Tarantino " - powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter - "Problem w tym, że nigdy nie wypowiadałem się o nim w ten sposób. Zapewniam, że mój prawnik już o wszystkim wie, a sprawa trafi wkrótce do sądu we Włoszech"."Uważam go za fantastycznego reżysera. Jestem dumny ze współpracy i naszej relacji. To odważny człowiek o wspaniałej osobowości. Zapewnił mi Oscara, jedno z największych osiągnięć mojej kariery - zawsze będę mu wdzięczny za tę współpracę" - mówił dalej. Póki co nie ma oficjalnego komentarza redakcji niemieckiego "Playboya". Ennio Morricone świętował przedwczoraj 90. urodziny. Włoch ma na koncie 2 Oscary (w tym jeden za całokształt twórczości) i ponad 500 ścieżek dźwiękowych, w tym niezapomniane tematy przewodnie do filmów Sergia Leone