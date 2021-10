Muzyczne widowisko "Cinema of Love" NA ŻYWO! w Multikinach

WARSZAWA 28 października MULTIKINO ZŁOTE TARASYPOZNAŃ 4 listopada MULTIKINO 51Już w październiku rozpocznie się "Cinema of Love", czyli seria muzycznych show w salach Multikina w całej Polsce. Koncert inauguracyjny zaplanowano na czwartek, 28 października w warszawskich Złotych Tarasach, a kolejne odbędą się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.Utwory ze znanych musicali i filmów zaśpiewają na żywo m.in. Mateusz Ziółko, Kasia Moś, Łukasz Zagrobelny, Natalia Lesz, Sylwia Banasik, Paweł Izdebski oraz skrzypaczka Sabrina Stachel.Muzyce towarzyszyć będą tworzone na żywo artystyczne niezwykłe wizualizacje.Tej jesieni odbędzie się cykl wyjątkowych wydarzeń "Cinema of Love", które łączą koncert i pokaz sztuki wizualnej. W salach kinowych Multikina usłyszymy poruszające, romantyczne piosenki z największych filmowych przebojów i ponadczasowych musicali, takich jak: " Romeo i Julia ", " Braveheart ", " Pearl Harbor ", " Miasto Aniołów ", " Piękna i Bestia ", " Król Lew ", " The Greatest Showman ", " 50 twarzy Greya ", " Narodziny Gwiazdy " i innych. Interpretacje muzycznych utworów wykonają znani, cenieni polscy wokaliści. Koncerty uświetnią artystyczne wizualizacje, tworzone na żywo przez VJ'a i wyświetlane na kinowym ogromnym ekranie.Spektakularne widowisko i koncert na żywo"Cinema of love" to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które na tak dużą skalę łączy w sobie koncert z nowatorskimi efektami wizualnymi. Wszystkie widowiska odbędą się na żywo w salach Multikina, gwarantujących dźwięk i obraz najwyższej jakości, aby zapewnić widzom niecodzienne doznania.– mówią producenci emocjonujących koncertów.Cykl koncertów potrwa od 28 października do 16 grudnia br. Pełny program i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.Bilety można nabyć przez stronę www.cinemaoflove.pl