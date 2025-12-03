Ale wpadka! Remaster "Mad Men" ujawnił za dużo

"Mad Men" w 4K – nie tak miało być

the new 4K transfer of mad men on HBO somehow does not have any of the post-production edits added in, which means you get stuff like this where you can see the crew member manning the puke machine after Roger has too many oysters lmao pic.twitter.com/HNgPRNOsla — johnny (@bigrackspart7) December 2, 2025



, czytamy w informacji prasowej HBO Max.Co ciekawe, wspomniana "większa rozdzielczość" przysporzyła platformie problemów.Nowa wersja odcinka pozbawiona jest elementów postprodukcyjnych, w związku z czym w kadrze widoczni są technicy obsługujący maszynę wspomagającą aktora w ekranowym efekcie.Problem wziął się podobno stąd, że HBO Max otrzymało niewłaściwe pliki. Odpowiadająca za produkcję serialu Lionsgate Television jest w trakcie dostarczania platformie właściwych materiałów. Już niedługo problem ma być naprawiony.