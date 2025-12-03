Newsy Seriale Ale wpadka! Remaster "Mad Men" ujawnił za dużo
VOD / Seriale

Ale wpadka! Remaster "Mad Men" ujawnił za dużo

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ale+wpadka+Remaster+%22Mad+Men%22+ujawni%C5%82+za+du%C5%BCo-164197
Ale wpadka! Remaster &quot;Mad Men&quot; ujawnił za dużo
źródło: Materiały prasowe
Czasem ktoś chce coś zrobić lepiej, a wychodzi gorzej. Tak stało się w przypadku serialu "Mad Men", który trafił na platformę HBO Max w nowej, odświeżonej wersji. Wygląda jednak na to, że serial odświeżono nieco za bardzo, ujawniając tajemnice planu, które miały tajemnicami pozostać. O co chodzi?
   

"Mad Men" w 4K – nie tak miało być




To pierwszy raz, kiedy serial jest dostępny w streamingu w 4K. Widzowie i starzy fani "Mad Men" dostali okazję, by cieszyć się autentycznymi szczegółami w większej rozdzielczości, czytamy w informacji prasowej HBO Max.
   
Co ciekawe, wspomniana "większa rozdzielczość" przysporzyła platformie problemów. Słynna scena z siódmego odcinka pierwszego sezonu ("Red in the Face"), w której Roger Sterling (John Slattery) wymiotuje na drogi biurowy dywan, zyskała nowy wymiar.

Nowa wersja odcinka pozbawiona jest elementów postprodukcyjnych, w związku z czym w kadrze widoczni są technicy obsługujący maszynę wspomagającą aktora w ekranowym efekcie.



Problem wziął się podobno stąd, że HBO Max otrzymało niewłaściwe pliki. Odpowiadająca za produkcję serialu Lionsgate Television jest w trakcie dostarczania platformie właściwych materiałów. Już niedługo problem ma być naprawiony.

"Mad Men" – zwiastun



Powiązane artykuły Mad Men

Zobacz wszystkie artykuły

Mad Men  (2007)

 Mad Men

Scoring 'Mad Men'  (2008)

 Scoring 'Mad Men'

The Making of 'Mad Men'  (2007)

 The Making of 'Mad Men'

Najnowsze Newsy

Filmy

Angelina Jolie w mafijnym thrillerze. Co wiemy o "Sunny"?

Filmy

Uwielbiany aktor zaprzedał duszę diabłu?!

2 komentarze
Filmy

"Wielki Marty" to film roku? Są recenzje

Gry

Benedict Cumberbatch ambasadorem gry – wywiad z aktorem

Filmy

"Zamach na papieża" z Lindą trafi na Netflix. Znamy datę premiery

VOD Seriale

Hoult i Edgar-Jones zagrają w nowym serialu scenarzysty "Biednych istot"

VOD Seriale

Kolejne gwiazdy w serialowej ekranizacji powieści Johna le Carré'a