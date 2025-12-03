Angelina Jolie w mafijnym thrillerze. Co wiemy o "Sunny"?

Jak podaje Deadline, Angelina Jolie dołączyła do obsady thrillera "Sunny". Za sterami produkcji stanie Eva Sørhaug – pochodząca z Norwegii reżyserka, która pracowała przy takich serialach jak "Wysoki Sądzie", "Yellowjackets" czy "Tokyo Vice".
Co wiemy o "Sunny"?
Twórcy zapowiadają "Sunny
" jako mroczny thriller utrzymany w duchu klasycznych mafijnych produkcji. Bohaterką będzie wywodząca się z gangsterskiego półświatka kobieta, która musi chronić siebie i swoich synów przed brutalnym baronem narkotykowym. W wyniku splotu tragicznych okoliczności ma ona tylko kilka godzin na zaplanowanie ucieczki.
Autorem scenariusza jest William Day Frank
, który nad historią pracował razem z Sørhaug
. Jolie
nie tylko zagra główną rolę, ale będzie też pełnić obowiązki producentki.
Najważniejsze role Angeliny JolieAngelina Jolie
to laureatka Oscara za drugoplanową rolę w "Przerwanej lekcji muzyki
". W jej aktorskim CV znajdziemy również role w takich filmach jak "Hakerzy
", "Gra w serca
", "Gia
", "Zmęczenie materiału
", "60 sekund
", "Aleksander
", "Pan i pani Smith
" czy "Salt
". Była też Larą Croft
i Diaboliną
. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w thrillerze "Ci, którzy życzą mi śmierci
" i widowisku MCU "Eternals
". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Alice Winocour
dramat "Couture
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto.
Zobacz zwiastun "Marii Callas"
Tytułowa rola w "Maria Callas
" Pabla Larraína
przyniosła Angelinie Jolie
nominację do Złotego Globu. Przypominamy zwiastun: