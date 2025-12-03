Newsy Filmy Angelina Jolie w mafijnym thrillerze. Co wiemy o "Sunny"?
Filmy

Angelina Jolie w mafijnym thrillerze. Co wiemy o "Sunny"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Angelina+Jolie+w+mafijnym+thrillerze.+Co+wiemy+o+%22Sunny%22-164198
Angelina Jolie w mafijnym thrillerze. Co wiemy o &quot;Sunny&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Stefania D'Alessandro
Jak podaje Deadline, Angelina Jolie dołączyła do obsady thrillera "Sunny". Za sterami produkcji stanie Eva Sørhaug – pochodząca z Norwegii reżyserka, która pracowała przy takich serialach jak "Wysoki Sądzie", "Yellowjackets" czy "Tokyo Vice".

Co wiemy o "Sunny"?


Twórcy zapowiadają "Sunny" jako mroczny thriller utrzymany w duchu klasycznych mafijnych produkcji. Bohaterką będzie wywodząca się z gangsterskiego półświatka kobieta, która musi chronić siebie i swoich synów przed brutalnym baronem narkotykowym. W wyniku splotu tragicznych okoliczności ma ona tylko kilka godzin na zaplanowanie ucieczki.

Autorem scenariusza jest William Day Frank, który nad historią pracował razem z Sørhaug. Jolie nie tylko zagra główną rolę, ale będzie też pełnić obowiązki producentki.

Najważniejsze role Angeliny Jolie


Angelina Jolie to laureatka Oscara za drugoplanową rolę w "Przerwanej lekcji muzyki". W jej aktorskim CV znajdziemy również role w takich filmach jak "Hakerzy", "Gra w serca", "Gia", "Zmęczenie materiału", "60 sekund", "Aleksander", "Pan i pani Smith" czy "Salt". Była też Larą Croft i Diaboliną. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w thrillerze "Ci, którzy życzą mi śmierci" i widowisku MCU "Eternals". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Alice Winocour dramat "Couture", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto.

Zobacz zwiastun "Marii Callas"


Tytułowa rola w "Maria Callas" Pabla Larraína przyniosła Angelinie Jolie nominację do Złotego Globu. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Angelina Jolie

Zobacz wszystkie artykuły

Sunny  (2026)

 Sunny

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Ale wpadka! Remaster "Mad Men" ujawnił za dużo

3 komentarze
Filmy

Uwielbiany aktor zaprzedał duszę diabłu?!

2 komentarze
Filmy

"Wielki Marty" to film roku? Są recenzje

Gry

Benedict Cumberbatch ambasadorem gry – wywiad z aktorem

Filmy

"Zamach na papieża" z Lindą trafi na Netflix. Znamy datę premiery

VOD Seriale

Hoult i Edgar-Jones zagrają w nowym serialu scenarzysty "Biednych istot"

VOD Seriale

Kolejne gwiazdy w serialowej ekranizacji powieści Johna le Carré'a