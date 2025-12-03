Newsy Seriale Hoult i Edgar-Jones zagrają w nowym serialu scenarzysty "Biednych istot"
Fani Nicholasa Houlta i Daisy Edgar-Jones mogą zacierać ręce - aktorzy wystąpią w nowym serialu pt. "Mosquito", za który odpowiedzialny będzie Tony McNamara ("Biedne istoty", "Faworyta"). Sześciodcinkowa produkcja doczeka się premiery na Hulu (w USA) i Disney+ (międzynarodowo). 

"Mosquito" ma być czarną, przewrotną komedią o młodym małżeństwie, które zaczyna pękać pod ciężarem codzienności, skrywanych sekretów i wyjątkowo natrętnego komara. Hoult i Edgar-Jones wcielą się w Eda i Kate – parę, której budowany wizerunek zaczyna się rozsypywać, odsłaniając to, co dotąd skrzętnie ukrywali. Zarówno Hoult, jak i Edgar-Jones mieli już okazję wystąpić w cenionych produkcjach Hulu; aktor zagrał w "Wielkiej" (także autorstwa McNamary), a aktorka w "Normalnych ludziach". 

McNamara stwierdził, że nie może się doczekać współpracy z aktorami, których uważa za jednych z aktualnie najlepszych w biznesie. Twórca był nominowany do Oscara za swoje scenariusze do wspomnianych we wstępie filmów Yorgosa Lanthimosa. Eric Schrier i Angela Jain, przedstawiciele Disneya, przekazali w oświadczeniu, że McNamara ma niezwykłą umiejętność do pisania złożonych historii wypełnionych ostrymi, ociekającymi czarnym humorem dialogami. 

Houlta w ostatnim czasie mogliśmy oglądać w "Supermanie", a Edgar-Jones w "Twisters". Aktorka ma zagrać w adaptacji "Rozważnej i romantycznej", aktor zaś powtórzy rolę Lexa Luthora w "Man of Tomorrow". 

