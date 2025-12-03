"Zamach na papieża" reżysera "Psów" trafi na Netflix. Znamy datę premiery

"Zamach na papieża" – najnowszy film legendy polskiego kina, Władysława Pasikowskiego – już niedługo będzie można oglądać na platformie Netflix. Streamingowy ogłosił datę premiery – zapiszcie sobie, że to 10 grudnia. Jak wskazuje tytuł, thriller inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami sprzed lat. Opowiada o jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku – zamachu na Jana Pawła II. Były as wywiadu zostaje tu zmuszony do podjęcia ostatniej bardzo ryzykownej misji.
"Zamach na papieża
" to fabularna opowieść osadzona w realiach 1981 roku, skupiona na tajnej operacji związanej z zamachem na Jana Pawła II i ostatniej misji byłego asa wywiadu. O filmie było głośno, bo to powrót Pasikowskiego do kina sensacyjnego z Bogusławem Lindą
w roli, która od razu wywołała dyskusje o nawiązaniach do jego kultowych postaci.
W oficjalnym opisie czytamy: Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz – zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?
Nasz recenzent Damian Jankowski pisze natomiast o filmie: "Zamach na papieża" okazuje się kwintesencją stylu reżysera. Po niezbyt artystycznie udanych trzecich "Psach" i kompletnie nieudanym "Kurierze" Pasikowski po raz kolejny udowadnia, że jest dobrym rzemieślnikiem, przypomina, na czym tak naprawdę się zna. Jest wyrazisty główny bohater, są dobrze napisane dialogi, jest wartka, wciągająca akcja i klimat nie do podrobienia. No i jest aktorstwo. Linda gra tu swoją najlepszą rolę od lat, czuje się w niej jak w domu. Ireneusz Czop i Dobromir Dymecki tworzą udany duet. Na drugim i trzecim planie błyszczą Karolina Gruszka, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski, Paulina Gałązka, Matylda Giegżno. Czego chcieć więcej?
.