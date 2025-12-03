"Wielki Marty" to film roku, Chalamet z wielką rolą? Są recenzje

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje filmu "Wielki Marty". Czy film Josha Safdiego, którego gwiazdą jest Timothée Chalamet, sprostał oczekiwaniom? Przeczytajcie, co mają do powiedzenia krytycy o tym bardzo nietypowym "filmie sportowym". Czyżbyśmy mieli kolejnego kandydata do miana filmu roku?
Co piszą krytycy o filmie "Wielki Marty"? Ten łamiący gatunkowe reguły oryginalny film jest ekscytującą sportową komedią, fragmentarycznym studium charakteru, wibrującym portretem Nowego Jorku wczesnych lat 50. – oraz zupełnie nową wariacją na temat tych wszystkich elementów. Wyobraźcie sobie, że "Nieoszlifowane diamenty" spotykają "Złap mnie, jeśli potrafisz" i może będziecie mieć połowiczne wyobrażenie
, napisał David Rooney z "The Hollywood Reporter". To kinowe Mountain Dew. Będziecie naelektryzowani przez całe dwie i pół godziny
, chwali Johnny Oleksinski z "New York post". Film regularnie będzie prowokował was do śmiechu, ale też sprawi, że się zaczerwienicie. W pędzie Marty'ego na szczyt jest wielka pasja i serce. A mieszkańcy Nowego Jorku z lat 50. są tak autentyczni, jak gdyby filmowcy obrabowali lokalne delikatesy. "Marty" to filmowy zwycięzca. Safdie, jego ekipa i zwłaszcza jego gwiazda zaserwowali nam najlepszy film roku. Jeśli "Wielki Marty" powstał, by udowodnić, że Timothée Chalamet dałby sobie radę u boku ikon Nowego Hollywood z lat 70. pokroju Harveya Keitela czy Geny Rowlands
, to się udało, dodaje Clarisse Loughrey z "The Independent". "Wielki Marty" nie zachowuje się jak film sportowy. Nie ma tu montażów treningowych ani scen, w których Marty wyjaśnia zza kadru swoją technikę. Raczej sam film jest jak ping-pong: duch i rytm tenisa stołowego przesiąka każdą scenę, kreując hipnotyzujący efekt spektakularnego, hałaśliwego, oszałamiającego pojedynku
, czytamy z kolei w tekście Petera Bradshawa z "Guardiana".
"Wielki Marty" – zwiastun
Przypomnijmy, że "Wielki Marty
" to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego
, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym
. Za scenariusz odpowiada Ronald Bronstein
, z którym reżyser pracował już przy filmach "Good Time
" i "Nieoszlifowane diamenty
".
Punktem wyjścia dla fabuły jest życiorys Marty'ego Reismana, gracza tenisa stołowego. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia, lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street
" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz
". Pierwszy zwiastun przywołuje również ducha Świąt. Nic w tym dziwnego, bo amerykańska premiera planowana jest na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
W obsadzie są także: Gwyneth Paltrow
, Odessa A'zion
, Kevin O'Leary
, Tyler Okonma
, Abel Ferrara
i Fran Drescher
.