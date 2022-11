Na Allegro trwa Black Week. To idealny czas na świąteczne prezenty!

***

BLACK WEEK NA ALLEGRO





LEGO City Police Station 60316





219 zł 179 zł







Robot sprzątający iRobot Roomba i3+





1 899 zł 1449 zł











iPhone 12 64GB Black / MGJ53PM/A





3 899 zł 3 099 zł





tor samochodowy z "Psiego Patrolu" z pojazdem Spin Master

249,99 zł 189,99 zł

telewizor LED LG 55" 4K UHD

1 899 zł 1 599 zł

Na Allegro trwa festiwal Black Week . Tegoroczna edycja potrwa aż do Cyber Monady 28 listopada. W tym czasie znajdziecie na Allegro całą masę przecenionych produktów – nawet do 60% – w tym tak popularnych i pożądanych marek, jak Apple, LEGO, Xiaomi czy Xbox. Nowe oferty będą się pojawiały każdego dnia, warto więc dodać do obserwowanych te, które interesują Was najbardziej. Dzięki temu otrzymacie powiadomienie, gdy sprzedaż ruszy.Promocyjne ceny obejmują między innymi produkty elektroniczne, w tym telewizory, jeśli więc planujecie zmianę swojego urządzenia, trzymajcie rękę na pulsie. Trwające właśnie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej wymagają przecież najlepszej jakości obrazu. Nie zapominajcie też o zbliżających się Świętach Bożego Nagrodzenia. To idealny moment, żeby skompletować prezenty dla swoich bliskich. Oferty możecie przeglądać według takich kategorii, jak elektronika, zdrowie, uroda, dom i ogród czy dziecko. Allegro oferuje także usługę Allegro Care, czyli ubezpieczenie zarówno nowych, jak i używanych przedmiotów w najważniejszych podkategoriach elektroniki na Allegro. Zakres i okres ochrony możecie dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli dojdzie do awarii lub kradzieży, możecie liczyć na szybką naprawę door-to-door bądź zwrot pieniędzy.Kolejna dobra wiadomość jest taka, że dzięki usłudze Allegro Pay Allegro daje możliwość zapłacenia za kupione produkty dopiero za 30 dni. Pamiętajcie również, że posiadacze pakietu Allegro Smart nie płacą za przesyłkę. Jeśli jeszcze go nie macie, możecie skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, w ramach którego otrzymacie 5 darmowych przesyłek do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy.Wszystkie dostępne produkty znajdziecie na stronie POD LINKIEM TUTAJ . Część promocyjnych ofert będzie dostępnych wyłącznie w aplikacji mobilnej, wyszukujcie więc oznaczeń "App Only" i korzystajcie z promocji.Poniżej znajdziecie kilka przykładowych atrakcyjnych ofert.LEGO City Posterunek Policji to zestaw zainspirowany serialem " LEGO City Adventures ". Zbudujecie z niego dwupiętrowy posterunek policji, pojazd patrolowy, a także helikopter i śmieciarkę. Jest tuż też figurka psa i pięć minifigurek, w tym trzy postacie z serialu. Ciekawostka – śmieciarka ma podnoszony kontener i dwa tarany do zburzenia ściany aresztu – tak, by uwolnić odbijanych więźniów. W komplecie jest też płytka drogowa, którą można połączyć z innymi zestawami LEGO City. Po złożeniu model liczy 27 cm wysokości, 28 cm szerokości i 24 cm głębokości. Producent zaznacza, że to zabawa dla dzieci od lat 6. Górnych limitów wieku nie ma.Jak czytamy w opisie, korzystając z pomocy iRobot Roomba i3+, można zapomnieć o sprzątaniu na kilka tygodni. Urządzenie samo bowiem pamięta o opróżnianiu zapełnionego kurzem pojemnika do specjalnego, zamkniętego worka AllergenLock, a mieści ich aż 30! Co więcej, dzięki akustycznym i optycznym czujnikom robot sam odnajduje najbardziej zabrudzone miejsca i skupia się na ich wyczyszczeniu. Ruchoma głowica działa natomiast z taką samą skutecznością na wszystkich rodzajach podług, bez znaczenia czy będzie to parkiet, śliska posadzka czy też dywan. iRobot Roomba i3+ sprząta w dodatku w trzystopniowym systemie i z dziesięciokrotnie większą mocą ssania. Nowy silnik zapewnia większą wydajność przy niższych kosztach eksploatacji. A teraz najlepsze – iRoboty uczą się określonego sposobu sprzątania i proponują spersonalizowane harmonogramy, sugerują też, kiedy dom może wymagać częstszego sprzątania, na przykład w okresie gubienia sierści przez zwierzęta domowe lub w sezonie pylenia roślin. Wszystkie funkcje iRobot Roomba i3+ znajdziecie POD LINKIEM iPhone 12 został w momencie premiery okrzyknięty najmniejszym, najlżejszym i najsmuklejszym smartfonem 5G na świecie. To aparat, który daje możliwość nagrywania w pełni profesjonalnego materiału w standardzie Dolby Vision używanego w produkcji filmowej i telewizyjnej. Co więcej, nakręcony i zapisany w czasie rzeczywistym materiał można od razu montować w aplikacjach iMovie lub Clips. Przesłanie gotowego filmu na ekran telewizora odbywa się za jednym stuknięciem dzięki AirPlay6. Cały proces odbywa się więc niewiarygodnie szybko. Poza wszystkimi typowymi dla iPhone'a funkcjami, dwunastka jest czterokrotnie odporniejsza na upadki niż poprzednie modele. Między innymi dlatego, że wyświetlacz i jego brzegi tworzą jedną płaszczyznę, a także za sprawą powłoki Ceramic Shield – połączenia szkła z nanoceramicznymi kryształami twardszymi od większości metali.Kto zna małych miłośników " Psiego patrolu "? Zabawka będąca odwzorowaniem kwartery głównej bohaterów z "Psiego Patrolu" może się okazać idealnym prezentem na Święta. To bowiem miejsce, gdzie spotykają się ulubieńcy dzieci. Posiada windę, zjeżdżalnię oraz peryskop na szczycie do obserwowania okolicy. Dziecięca wyobraźnie będzie wiedziała, co z tym zrobić. W zestawie znajdziecie też figurkę Chase'a i niebieski pojazd terenowy. Zabawka przeznaczona jest dla maluchów od 3 lat.Telewizor zapewnia łatwy dostęp do najpopularniejszych platform streamingowych, takich jak Apple TV oraz Netflix, a technologie Filmmaker Mode i HDR są gwarancją wysokiej jakości obrazu. Natomiast AirPlay 2 umożliwia łatwe udostępnianie filmów, zdjęć i innych materiałów z iPhone'a, iPada czy komputera Mac prosto na ekranie telewizora. Dla graczy przygotowano funkcję Game Optimizer, dzięki której można dopasowywać obraz do typu gry. Telewizor posiada też specjalne atrakcje dla miłośników piłkarskich rozgrywek, w tym technologię Bluetooth Surround Ready, dzięki której dźwięk rozchodzi się w bardziej przestrzenny sposób, co zwiększa wrażenia podczas oglądanego meczu. Co więcej – w ustawieniach można włączyć sportowy alarm, który na bieżąco informuje o wynikach ulubionych drużyn. Pełną specyfikację telewizora znajdziecie pod LINKIEM Więcej ofert w ramach festiwalu Black Week na Allegro znajdziecie pod LINKIEM TUTAJ