Na rajskiej wyspie Camino znów robi się niebezpiecznie

John Grisham to najlepszy żyjący autor thrillerów na świecie!

Ken Follett



Księgarnia Bay Books Bruce'a Cable'a właśnie przygotowuje się do wizyty bestsellerowej autorki Mercer Mann, gdy huragan Leo zbacza z przewidzianego kursu i zaczyna kierować się prosto na wyspę Camino.Niszczycielska siła huraganu zrównuje z ziemią zabudowania i pozbawia życia dziesiątki osób. Jedną z ofiar jest Nelson Kerr, przyjaciel Bruce'a i autor thrillerów. Jednak natura obrażeń Nelsona sugeruje, że to nie nawałnica była przyczyną jego śmierci. Komu zależało na śmierci Nelsona? Lokalna policja w obliczu klęski żywiołowej nie jest w stanie zająć się tą sprawą. Do śledztwa przystępuje więc Bruce. John Grisham to prawdziwa ikona gatunku thrillera prawniczego i literacka potęga – autor 40 powieści, fabularyzowanego reportażu oraz zbioru opowiadań do dziś sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy książek i zarobił ponad 200 milionów dolarów. Z kilku jego powieści Hollywood zrobiło sensacyjnych kasowe hity, niektóre książki Grishama trafiły na mały ekran. Ostatnio triumfy na Netflixie święcił serial dokumentalny " Niewinny człowiek ", będący adaptacją jedynego dzieła non-fiction w dorobku pisarza.W 2019 roku nakładem Wydawnictwa Albatros ukazała się "Wyspa Camino".