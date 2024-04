Kolejny francuski reżyser oskarżony o niestosowne zachowanie

Casting couch? Co działo się w czasie castingu do filmu "Toutes nos envies"

Zgodnie z informacjami, jakie pojawiły się we wtorek,Jedną z oskarżających jest Hélène Seuzaret . Aktorka wspomina, że kiedy przyszła na casting, to oprócz reżysera nie zastała nikogo więcej. Lioret chciał, żeby odegrała z nim scenę intymną pomiędzy jej bohaterką a mężem. Lioret nie grał w filmie.Inna aktorka wspomina, że Lioret udawał sześcioletniego syna bohaterki, leżał z głową na jej kroczu i domagał się głaskania.Rolę matki zagrała ostatecznie Amandine Dewasmes , która również przyznaje, że Lioret , ale odparła jego awanse iKolejna aktorka wspomina, że reżyser próbował wymusić na niej pocałunek już po próbie. Przyznaje też, że później zadzwonił do niej iJedna z osób odpowiedzialnych za casting przyznaje też, że często reżyser domagał się zdejmowania przez aktorki koszulek/bluz, choć w scenariuszu nie było o tym mowy.Wśród oskarżających aktorek nie ma Marie Gillain , która za rolę w filmieotrzymała nominację do Cezara.