Nagroda Publiczności LUX – seanse najlepszych filmów europejskich podczas majówki

Nominowane filmy

Nagroda Publiczności LUX organizowana jest przez Parlament Europejski i Europejską Akademię Filmową, we współpracy z Komisją Europejską i Europa Cinema. Parlament ustanowił Nagrodę w 2007 roku, aby pomóc w dystrybucji unijnych filmów na wysokim poziomie artystycznym, odzwierciedlających różnorodność kulturową w Europie i poza nią, poruszających kwestie ważne dla wszystkich, takie jak godność ludzka, równość, niedyskryminacja, włączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość i solidarność.LUX cieszy się dużą popularnością wśród europejskich widzów. W ramach zeszłorocznej edycji nagrody zorganizowano ponad 700 pokazów filmów zakwalifikowanych do konkursu. W debatach wokół nich wzięło udział ponad 70 000 widzów.W tym roku do Nagrody nominowano filmy " Animal ", " Dahomey ", " Flow " " Przechwycone " i " Milczenie Julie ". Zaprezentowano je 18 września podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Teraz europejska publiczność może je bezpłatnie obejrzeć na festiwalach. Ma tez możliwość ocenić je na platformie: https://lux-award.europarl.europa.eu/pl Wszystkie 5 tytułów pokaże tegoroczne Kino na Granicy.Wyreżyserowany przez Sofię Exarchou film śledzi losy Kalii, liderki animatorów i animatorek w kurorcie all-inclusive w Grecji. W miarę upływu lata i narastającej presji związanej z pracą, noce stają się gwałtowne. Jednak przedstawienie musi trwać.Reżyserka Mati Diop opowiada historię 26 królewskich skarbów Królestwa Dahomeju, które mają zostać zwrócone przez Paryż ich krajowi pochodzenia, czyli dzisiejszej Republice Beninu. Zostały zrabowane wraz z tysiącami innych dzieł sztuki przez francuskie wojska kolonialne w 1892 roku. Zwrot tych skarbów wywołuje jednak ożywione dyskusje wśród studentów lokalnego Uniwersytetu Abomey-Calavi.Reżyser Gints Zilbalodis stworzył animowany film fantasy o życiu podczas końca świata. Kot jest samotnikiem, ale gdy jego dom zostaje zniszczony przez powódź, musi połączyć siły z innymi zwierzętami pomimo dzielących ich różnic. Płynąc przez mistyczne krajobrazy, zwierzęta radzą sobie z wyzwaniami nowej rzeczywistości.Wyreżyserowany przez Oksanę Karpovych dokument maluje surowy obraz tego, jak wojna odczłowiecza ludzi. Robi to za pomocą tysięcy przechwyconych rozmów telefonicznych wykonanych przez rosyjskich żołnierzy z pola bitwy w Ukrainie. Głosy żołnierzy odsłaniają złudzenia, utratę rozsądku, wątpliwości, rozczarowanie, zbrodnie wojenne i skutki propagandy. Leonardo Van Dijl wyreżyserował dramat obracający się wokół Julie, gwiazdy elitarnej akademii tenisa. Jej trener zostaje nagle objęty dochodzeniem i zawieszony. Wszyscy zawodnicy klubu zostają zachęceni do wypowiedzenia się, ale Julie postanawia milczeć.Bilety na filmy z cyklu Nagroda Publiczności Lux Prize 2025 są bezpłatne. Wejściówki można pobrać przez system rezerwacji biletów lub odebrać w biurze festiwalowym (w miarę dostępności miejsc).Więcej na stronie: https://kinonagranicy.pl/