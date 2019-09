Nagrody 6. MFF Kino Dzieci rozdane!

w składzie: Aleksandra Lubańska-Czubak, Justyna Suchecka, Łukasz Maciejewski nagrodę Kwiatu Paproci przyznało koprodukcji łotewsko-polskiej w reżyserii Edmundsa Jansonsa . W uzasadnieniu czytamy:. Wyróżnienie od dziennikarzy za znalezienie nieszablonowego sposobu na ukazanie skomplikowanych relacji rodzinnych oraz rodzącej się przyjaźni i problemu samotności w urzekającej letniej scenerii otrzymał filmw reżyserii Stevena Wouterlooda Zofia Stanecka , Konrad Dworakowski i Mariusz Palej , czyli tegoroczne, Kwiatem Paproci nagrodziło, czytamy w uzasadnieniu. Wyróżnienie od Jury twórców otrzymał film, w reż. Mischy Kamp Ten film doceniło także(European Childrens Film Association) w składzie: Elisa Giovannelli, Joanna Żak, Gert Hermans, przyznając nagrodę Kwiatu Paproci Stowarzyszenia Europejskich Twórców Filmów dla Dzieci. W uzasadnieniu podkreślało znaczenie obrazu w kontekście prezentacji różnych pokoleń i środowisk społecznych. Doceniono zarówno niezwykłą formę filmu, którą stworzyła reżyserka, grę aktorską oraz wartość samej historii o radzeniu sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami w życiu, odchodzeniem i stratą.trzymała wspomniana już łotewsko-polska animacjaw reż. Edmundsa Jansonsa . Jury doceniło historię za obraz mocy głównego bohatera, który staje do walki o swoje marzenia i przyszłość. Jak czytamy w uzasadnieniu:swoją nagrodę przyznało norweskiej animacji, w reżyserii uznanego już na świecie reżysera animacji Rasmusa A. Sivertsena . Jury pod przewodnictwem Bolesława Drochomireckiego doceniło film za:. Film otrzymał także rekomendację do rozpowszechniania animacji w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Jury SKSiL przyznało dwa wyróżnienia, pierwszew reż. Lorenzo Mattottiego . Drugie wyróżnienie przypadło animacjiW tym rokunajlepszy film wybrało w składzie: Magda Hueckel Marta Pajek , Anna Serdiukow. Jury podkreśliło, iż. Nagroda Kwiatu Paproci powędrowała do twórcóww reż. Anki Damian . Jury doceniło. Poczucie humoru dodaje lekkości tej wzruszającej historii. Wyróżnienie za dotknięcie tabu i poruszenie delikatnej oraz ważnej tematyki dojrzewania. Film o etapie, przez który wszyscy przechodzimy ale o tym zapominamy, jest dotkliwy a zostaje z nami na całe życie otrzymał filmw reżyserii Marine Atlan . Drugim wyróżnionym filmem został dokumentw reżyserii Zara Balfour – czytamy w uzasadnieniu.Przygoda z filmami Kina Dzieci nie kończy się wraz z końcem festiwalu. Jeszcze w październiku w dystrybucji Kina Dzieci zobaczymy pokazywaną na festiwalu animację. Jest to ekranizacja znanych w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci autorstwa Ulfa Nilssona i Gitty Spees. W styczniu 2020 do kin trafi zwycięzca plebiscytu publiczności, filmoraz. Te mądre filmy dla młodego widza z pewnością umilą nam odliczanie do kolejnej, siódmej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w 2020 roku.