Najlepsze filmy o Asteriksie i Obeliksie. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Wybieramy najlepszy filmy o Asteriksie i Obeliksie

8 Asterix i wikingowie Astérix et les Vikings 2006 18 min. Animacja Familijny Przygodowy Komedia Mieczysław Morański Wiktor Zborowski Na początku nowego stulecia za animowane przygody Asteriksa Obeliksa zabrali się Duńczycy. Być może usprawiedliwia ich temat projektu, luźniej adaptacji komiksu "Asterix i Normanowie", a więc ich przodkowie Wikingowie. Siejąca postrach grupa łupieżców sama próbuje zaznać prawdziwego strachu. Za namową swojego doradcy wyruszają do Galii, aby porwać prawdziwego tchórza, który pokaże im rzeczywiste oblicze przerażenia. Ich łupem pada Trendix, siostrzeniec wodza wioski. Śladem chłopaka i porywaczy na daleką północ wyruszają nasi bohaterowie, którzy muszą przywieźć go do domu w jednym kawałku. Ponadczasowa animacja 2D, która nawiązuje do starszych produkcji dodaje sentymentalnego wymiaru do tej opowieści, którą obejrzały zapewne dzieci zapoznające się dopiero z przygodami duetu wojowników. Trudno wybrać sobie lepsze rozpoczęcie.

7 Asterix i Kleopatra Astérix et Cléopâtre 1968 12 min. Animacja Komedia Przygodowy Familijny Roger Carel Micheline Dax Druga animacja z serii była już nadzorowana przez duet Goscinny Uderzo , co przełożyło się na jakość produktu końcowego. Tym razem Asterix Obelix udają się na południe, aż do Egiptu. Tam mają pomóc dawnemu znajomemu Panoramiksa , Nuberobisowi. Życie biedaka wisi na włosku po kłótni Kleopatry z Cezaarem – przedmiotem sporu jest nowy pałac rzymskiego wodza, który ma być gotowy za trzy miesiące. Młody architekt zostanie rzucony na pożarcie krokodylom, jeśli nie dotrzyma terminu. W takim wypadku do pomocy będzie trzeba użyć nie tylko siły ludzkiej, ale także słynnej mikstury galijskiego druida. Ekranizacja szóstego komiksu serii wyznaczyła wysoki standard kolejnych animacji, który zostanie utrzymany, gdy na ekranach pojawi się aktorska wersja tego tomu.

5 Wielka bitwa Asteriksa Astérix et le coup du menhir 1989 21 min. Animacja Familijny Komedia Przygodowy Roger Carel Pierre Tornade Obeliksa. Jeden nieuważny ruch może zaprzepaścić wysiłek całej wioski. Rzut kamieniem wykonany przez Obeliksa tylko siłą przypadku mógł wylądować na głowie Panoramiksa który momentalnie utracił pamięć i wręcz oszalał. Asterix musi szybko zaradzić problemowi, ponieważ uważone zapasy mikstury szybko się wyczerpują, a bez nich mieszkańcy wioski nie przetrwają kolejnego ataku Rzymian. To jedna z krótszych, "problemowych" opowieści w dorobku serii o nieustraszonych Galach – może to dzięki temu stanowi ciekawą odskocznię od pozostałych wypraw Asteriksa

4 Asterix kontra Cezar Astérix et la surprise de César 1985 19 min. Animacja Familijny Komedia Przygodowy Roger Carel Pierre Tornade Tym razem osią akcji jest trójkąt miłosny pomiędzy Obeliksem , piękna Falbala, w której zakochał się bohater, oraz wcześniej obiecanym jej Tragikomiksem. I tym razem Rzymianie porywają znajomych Asteriksa , więc w duecie z cierpiącym katusze przyjacielem ruszają do Rzymu. Nim spróbują uchronić parę przed dokonaniem żywota na arenie jako pokarm dla lwów, wojownicy przemierzą północnoafrykańskie pustynie, zawalczą na arenie gladiatorów czy staną oko w oko z samym Juliuszem Cezarem. Kolejna wielowątkowa podróż to odświeżona kreska animacji i ciekawa opowieść, która wartościuje ludzkie oblicze zwykle zarysowanych grubą kreską bohaterów, stworzyła udany film.

3 Asterix w Brytanii Astérix chez les Bretons 1986 19 min. Animacja Familijny Komedia Przygodowy Roger Carel Pierre Tornade W dorobku serii komiksowych i filmowych "Asteriksów" bez wątpienia największego kolorytu opowiadanej historii dodają powracające żarty. Tym razem bohaterowie podróżują do Brytanii, aby dostarczyć tamtejszej ludności magiczny napój, który mogą użyć do walki z Rzymianami. Oczywiście wyprawa musi się skomplikować, a sami Galowie trafiają na pierwszą linię frontu. Wierna adaptacja komiksu doskonale sprawdziła się w formie filmowej. Bez względu na sympatie czy antypatie względem Brytyjczyków, to wciąż uniwersalnie zabawna komedia pełna niestarzejących się gagów.

1 12 prac Asteriksa Les douze travaux d'Astérix 1976 22 min. Animacja Familijny Komedia Przygodowy Roger Carel Pierre Tornade Juliusz Cezar ma dość walki z Galami, postanawia więc pobić ich sprytem. Stawia przed nimi 12 zadań inspirowanych dwunastoma pracami Herkulesa, które muszą wykonać pod groźbą poddania całej wioski Rzymianom. Film napisany i wyreżyserowany przez Goscinnego Uderzo zbiera wszystkie najlepsze elementy kolejnych animacji, które zestawione w tym filmie tworzą połączenie idealne. A doszczętnie zrujnowanej reputacji Cesarstwa Rzymskiego nie odratują już nawet historycy.

W kinach możecie już zobaczyć widowisko " Asteriks i Obeliks: Imperium smoka ". Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych dotychczasowych filmów o przygodach pary nieustraszonych przyjaciół.Samotna wioska Galów cały czas opiera się rzymskiemu najazdowi już od 1959 roku. Wtedy na łamach magazynu "Pilote" pojawił się pierwszy fragment komiksu napisanego przez Renégo Goscinny’ego z ilustracjami Alberta Uderzo . Reszta to już tylko historia: miliony sprzedanych egzemplarzy kolejnych tomów, tysiące fanów na całym świecie i globalna rozpoznawalność niedużego wojownika i jego wielkiego kompana.Pierwsze animacje o bohaterach powstały już w latach 60. Dzisiaj skupiamy się właśnie na nich, dołączając aktorskie produkcje, które w XXI wieku pobijały kinowe ekrany. Niech nie zmyli Was data z kalendarza – Asterix Obelix nadal mają się bardzo dobrze. Mimo ponad 70 lat na karku, ich perypetie nadal bawią do łez. Spośród ich ekranowych przygód wybieramy 10 najlepszych, a więc takich, które mocno nadszarpnęły wyobrażenie o kompetentnych rzymskich legionistach, a swoim absurdem i prześmiesznymi gagami trafiły do serc widzów nie tylko na terenie dzisiejszej Francji.Nie zapomnijcie o sprawdzeniu innych rankingów: najlepszych filmów o Wikingach najlepszych filmów z serii Scooby-Doo czy najlepszych produkcji Disneya