Najlepsze filmy o starożytności. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Imponujące widowisko i niezwykła opowieść o solidarności ludzi mających dość poniżania i opresji. " Spartakus " nominalnie był historią słynnej rewolty niewolników w starożytnym Rzymie. W rzeczywistości był to odważny głos sprzeciwu wobec szalejącego makkartyzmu i polowania na czarownice, które wykluczyło z Hollywood wielu twórców. Kirk Douglas niczym jego tytułowy bohater nie ugiął się pod presją i zmienił oblicze świata. Nie tylko dał pracę Daltonowi Trumbo , którego oficjalnie nikt nie chciał w tamtym czasie zatrudniać w związku z podejrzeniami o jego komunistyczne ciągoty, ale również wymusił, by jego nazwisko widniało w napisach. Widowisko stało się gwoździem do trumny makkartyzmu. Mimo nawoływań do bojkotu stał się najbardziej kasowym filmem 1960 roku. Zaś na Gali Oscarowej nagrodzono go czterema statuetkami.