Najlepsze filmy Disneya. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

Części składowe " Mulan " to standard Disneya: pierwszorzędna animacja, wartka fabuła, sympatyczny towarzysz przygód (Muszu!). " Mulan " to jednak coś wyjątkowego w filmografii studia: chińska egzotyka (na czele z Wielkim Murem) nie jest tu tylko ładnym kostiumem, ale i punktem wyjścia do refleksji o rodzinie, tradycji i rolach płciowych. Aby ratować ojca przed śmiercią na wojnie, Mulan ucieka z domu i przebrana za mężczyznę wstępuje do armii, by stawić czoła inwazji Hunów.