Nakręciłeś dla Netfliksa hit? Dostaniesz więcej pieniędzy

Netflix zamierza wprowadzić premie finansowe dla twórców filmów, które osiągną odpowiednio wysokie wyniki oglądalności albo zdobędą prestiżowe nagrody.Dodatkowa gratyfikacja ma zachęcić do współpracy z serwisem cenionych reżyserów, którzy do tej pory nie angażowali się w realizację projektów przeznaczonych wyłącznie na mały ekran.Netflix liczy również na to, że dzięki bonusom uda mu się pozyskać także tych filmowców, o których zabiegają konkurencyjne platformy streamingowe należące Disneya i Apple'a.W Hollywood premie finansowe są na porządku dziennym. Największe gwiazdy wśród aktorów i reżyserów mają zazwyczaj wpisany w kontraktach procent od wpływów filmu, jeśli tylko uda mu się odnieść sukces w box offisie.