"K-popowe łowczynie demonów 2" z przybliżoną datą premiery

"K-popowe łowczynie demonów" - globalny przebój Netfliksa

Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"

Przypomnijmy: licznik odtworzeń animacji na Netfliksie wskazuje w tym momencie ponad 325 milionów. To nie wszystko. Gdy w sierpniu - dwa miesiące po premierze - film trafił do amerykańskich kin, w zaledwie dwa dni zarobił aż 19 milionów dolarów i zajął pierwsze miejsce w box offisie. Triumfy święci również soundtrack "Łowczyń" - single Golden", "Your Idol", "Soda Pop" oraz "How It's Done" stały się światowymi przebojami.Tytułowe bohaterki, Rumi, Mira i Zoey, to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.Film wyreżyserował Chris Appelhans ("Smok życzeń"), zaś głosów głównym postaciom użyczyły Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo i Ahn Hyo-seop.