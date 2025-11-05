Newsy Filmy "K-popowe łowczynie demonów 2" z przybliżoną datą premiery
"K-popowe łowczynie demonów 2" z przybliżoną datą premiery

&quot;K-popowe łowczynie demonów 2&quot; z przybliżoną datą premiery
"K-popowe łowczynie demonów" okazały się najchętniej oglądanym filmem w dziejach Netfliksa. Nikogo nie zdziwi więc informacja, że platforma dała zielone światło na realizację sequela. Fanki i fani muszą się jednak uzbroić w cierpliwość - jak donosi serwis Deadline, kontynuacja trafi na ekrany dopiero w 2029 roku.

"K-popowe łowczynie demonów" - globalny przebój Netfliksa



Przypomnijmy: licznik odtworzeń animacji na Netfliksie wskazuje w tym momencie ponad 325 milionów. To nie wszystko. Gdy w sierpniu - dwa miesiące po premierze - film trafił do amerykańskich kin, w zaledwie dwa dni zarobił aż 19 milionów dolarów i zajął pierwsze miejsce w box offisie. Triumfy święci również soundtrack "Łowczyń" - single Golden", "Your Idol", "Soda Pop" oraz "How It's Done" stały się światowymi przebojami. 


Tytułowe bohaterki, Rumi, Mira i Zoey, to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Film wyreżyserował Chris Appelhans ("Smok życzeń"), zaś głosów głównym postaciom użyczyły Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo i Ahn Hyo-seop. 

Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"



