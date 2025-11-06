Newsy Filmy Panna Piggy z własnym filmem. Zadbają o to Jennifer Lawrence i Emma Stone
Panna Piggy z własnym filmem. Zadbają o to Jennifer Lawrence i Emma Stone

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emma+Stone+i+Jennifer+Lawrence+producentkami+filmu+o+Pannie+Piggy+z+Muppet%C3%B3w-163780
Panna Piggy z własnym filmem. Zadbają o to Jennifer Lawrence i Emma Stone
źródło: Getty Images
autor: TV Times
Panna Piggy doczeka się własnego filmu? O to właśnie chcą zadbać Jennifer Lawrence, Emma Stone i Cole Escola. Jak donosi Variety, w Disneyu trwają prace nad pełnometrażowym filmem poświęconym słynnej bohaterce z grona Muppetów.

Co wiemy o filmie o Piggy?



GettyImages-1462511918.jpg Getty Images © Variety



Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Lawrence i Stone - prywatnie zaprzyjaźnione - obejmą funkcję producentek, natomiast Escola — laureat nagrody Tony za głośny spektakl "Oh, Mary!" - napisze scenariusz.

O projekcie po raz pierwszy wspomniała sama Lawrence w podcaście Las Culturistas, prowadzonym przez Bowena Yanga i Matta Rogersa. Aktorka stwierdziła: Nie wiem, czy mogę to ogłaszać, ale… Emma Stone i ja produkujemy film o Pannie Piggy, a Cole pisze scenariusz.

Lawrence dodała, że chciałaby wystąpić w filmie wraz ze Stone i że to nie do pomyślenia, że jeszcze nie miały okazji razem w czymś zagrać. Aktorka promuje aktualnie film "Zgiń kochanie", w którym wystąpiła razem z Robertem Pattinsonem (polska premiera 12 grudnia). Emmę Stonę od piątku będziecie mogli oglądać na ekranach w "Bugonii" Yorgosa Lanthimosa.

Piggy zadebiutowała na ekranie w latach 70. - stworzyli ją Bonnie Erickson i Frank Oz, który grał tę postać w latach 1976-2002. Kreująca się na diwę świnka przez lata zaangażowana była w uczuciową relację z Kermitem Żabą. 

"Muppety" - klip promocyjny z Piggy



