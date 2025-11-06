Panna Piggy z własnym filmem. Zadbają o to Jennifer Lawrence i Emma Stone

Panna Piggy doczeka się własnego filmu? O to właśnie chcą zadbać Jennifer Lawrence, Emma Stone i Cole Escola. Jak donosi Variety, w Disneyu trwają prace nad pełnometrażowym filmem poświęconym słynnej bohaterce z grona Muppetów.
Co wiemy o filmie o Piggy?
Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Lawrence
i Stone
- prywatnie zaprzyjaźnione - obejmą funkcję producentek, natomiast Escola
— laureat nagrody Tony za głośny spektakl "Oh, Mary!" - napisze scenariusz.
O projekcie po raz pierwszy wspomniała sama Lawrence w podcaście Las Culturistas, prowadzonym przez Bowena Yanga
i Matta Rogersa
. Aktorka stwierdziła: Nie wiem, czy mogę to ogłaszać, ale… Emma Stone i ja produkujemy film o Pannie Piggy, a Cole pisze scenariusz
. Lawrence
dodała, że chciałaby wystąpić w filmie wraz ze Stone
i że to nie do pomyślenia, że jeszcze nie miały okazji razem w czymś zagrać. Aktorka promuje aktualnie film "Zgiń kochanie
", w którym wystąpiła razem
z Robertem Pattinsonem
(polska premiera 12 grudnia). Emmę Stonę
od piątku będziecie mogli oglądać na ekranach w "Bugonii
" Yorgosa Lanthimosa
.
Piggy zadebiutowała na ekranie w latach 70. - stworzyli ją Bonnie Erickson i Frank Oz
, który grał tę postać w latach 1976-2002. Kreująca się na diwę świnka przez lata zaangażowana była w uczuciową relację z Kermitem Żabą.
