ZŁOTE GLOBY: "Superman" zgarnie nominacje? Studio zgłasza film

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to Złoty Glob. Czy "Superman" ma szansę pofrunąć tak wysoko, by zebrać wianuszek nagród? Na razie, jak na superbohatera przystało, nie oddaje pola walki i rusza do boju. Widowisko w reżyserii Jamesa Gunna zostało poddane pod rozwagę komisji decydującej o przyznaniu nominacji do Złotych Globów.
Superman powalczy o nominacje do Złotych Globów
Jak donosi magazyn "Variety", studio Warner Bros. zgłosiło "Supermana" do kategorii dramatycznych na Złotych Globach.
Film walczy o nominacje w kategoriach "Najlepszy dramat", "Najlepszy aktor w dramacie" (David Corenswet
), "Najlepsza aktorka w dramacie" (Rachel Brosnahan
) i "Najlepszy aktor drugoplanowy" (Nicholas Hoult
).
Dodatkowo film został zgłoszony w kategoriach "Reżyseria" i "Scenariusz" (w obu przypadkach: James Gunn
) oraz "Piosenka oryginalna" ("The Mighty Crabjoy’s Theme", której autorami są Gunn
, Eric Nally
i Devin Williams
).
Film zarobił też wystarczająco, żeby kwalifikować się do kategorii "Najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe" wyróżniającej box-office'owy sukces. Próg wejścia wynosi tu 150 milionów dolarów przychodu na całym świecie.
Myślicie, że "Superman
" ma szansę na nominacje? A może lepiej poradziłby sobie w kategoriach komediowo-musicalowych? Nominacje do tegorocznych Złotych Globów poznamy 8 grudnia
.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Superman"
"Superman" – zwiastun
O czym opowiada "Superman"?
"Superman", pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, ukaże się w kinach na całym świecie tego lata za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. W charakterystyczny dla siebie sposób James Gunn zaprezentuje tego znanego superbohatera w stworzonym na nowo uniwersum DC. Będzie to mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. Superman Gunna kieruje się współczuciem i głęboko zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości.