Netflix zakazany we Francji!

Praca w administracji publicznej to ciężki kawałek chleba. Nie dość, że trzeba się zmagać z niskimi pensjami, brakami kadrowymi i starzejącą się infrastrukturą, to jeszcze trzeba się będzie obywać bez wielu aplikacji na smartfonach. To ostatnie na razie tylko we Francji, ale kto wie, co będzie dalej.



TikTok, Candy Crush, Netflix na celowniku francuskich władz



Rząd Francji podjął właśnie drakońską decyzję o zakazie posiadania przez pracowników administracji publicznej "aplikacji rekreacyjnych" na telefonach służbowych. Dotyczy to około 2,5 mln osób.



Punktem wyjścia tych przepisów są ogólnoświatowe obawy na temat aplikacji TikTok i tego, jakie informacje i do jakich celów zbierane są przez jej właściciela. Przed amerykańskim Kongresem trwa właśnie wysłuchanie w sprawie zakazu TikToka w USA. Zakaz umieszczania tej aplikacji w telefonach pracowników służb państwowych został już wprowadzony przez władze kilku krajów.



Francja jest jednak pierwszym państwem na świecie, które poszło tak daleko, by zakazać wszystkich aplikacji tego typu. Na liście zakazanych apek oprócz TikToka są też m.in.: Instagram, Twitter, Snapchat, aplikacje randkowe, Candy Crush, a także aplikacje streamingowe takie jak Netflix.



Władze Francji zapowiadają, że lista zakazanych aplikacji będzie nieustannie aktualizowana, odzwierciedlając nieustannie zmieniający się rynek.