Oscary trafią na YouTube? Internetowy gigant kupuje prawa do transmisji gali!

Od 2029 roku bezradne pytanie "Gdzie obejrzeć galę Oscarową" przestanie być tak często zadawane. Odpowiedź będzie bowiem jedna dla całego świata: na YouTube! Jak czytamy na oficjalnej stronie Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, gigant sektora rozrywki wideo nabył właśnie prawa do transmisji gali. Począwszy od 101. gali oscarowej, zwycięzców odbierających prestiżowe statuetki zobaczycie wyłącznie w internecie.
Oscary zmierzają na YouTube. Co wiemy?
Podpisana właśnie umowa czyni YouTube jedynym miejscem na świecie, w którym będzie można oglądać galę rozdania prestiżowych statuetek od 2029 do 2033 roku. Prawa do jej transmisji na rzecz platformy straci w Stanach Zjednoczonych stacja ABC, która pokazywała Oscary
nieprzerwanie od 1976 roku. By lepiej zobrazować, jak wielki był to szmat czasu, wystarczy wspomnieć, że o najważniejszą amerykańską nagrodę filmową walczyły wówczas: "Lot nad kukułczym gniazdem
", "Szczęki
", "Barry Lyndon
", "Pieskie popołudnie
" oraz "Nashville
".
Co jednak najważniejsze dla fanów kina, przejęcie praw przez YouTube oznacza, że od 2029 roku galę rozdania Oscarów będzie można oglądać w internetowym serwisie całkowicie za darmo na całym świecie. Po raz pierwszy w historii jedyną barierą stanie się dostęp do łącza internetowego. Jesteśmy zachwyceni rozpoczęciem wieloaspektowego i globalnego partnerstwa z serwisem YouTube, które uczyni swoją platformę przyszłym domem Oscarów, a także całorocznych programów Akademii. Akademia jest organizacją o zasięgu międzynarodowym, a to partnerstwo pozwoli nam zwiększyć dostęp do jej działalności dla jak największej światowej publiki. Uważamy, że będzie to korzystne zarówno dla członków Akademii, jak i dla całej społeczności filmowej. Współpraca ta pozwoli wykorzystać ogromny zasięg YouTube'a, a także wprowadzi innowacyjne możliwości angażowania widzów w ramach Oscarów i innych programów Akademii, przy jednoczesnym poszanowaniu naszej wieloletniej tradycji. Będziemy mogli świętować kino, inspirować nowe pokolenia twórców filmowych i udostępniać naszą historię kina na niespotykaną dotąd skalę globalną
– powiedzieli w oświadczeniu Bill Kramer oraz Lynette Howell Taylor, kolejno dyrektor generalny i prezeska Akademii.
Czy znaczy to, że zbliża się czas reakcji i komentarzy wyświetlanych na żywo w trakcie gali? Akademia z roku na rok tracąca światowe zainteresowanie imprezą zdaje sobie sprawę, że musi aktywniej zaangażować młodego widza. Transfer z mediów tradycyjnych do internetowych jest krokiem dokładnie w tym kierunku, choć niewielu spodziewało się, że działania organizatorów okażą się aż tak prędkie.
