Netflix wybrał następcę "The Crown". To serial o JFK

Co wiemy o serialu o JFK?

Eric Roth, mistrz sztuki scenopisarskiej

Zwiastun filmu "Czas krwawego księżyca"

Ten serial właśnie dobiega końca. Jego szósty sezon będzie ostatni.Fabuła serialu ma bazować na książce Fredrika Logevalla. Jest to pierwszy tom z planowanej dylogii poświęconej postaci Kennedy'ego. W książce tej opisane zostało dzieciństwo, młodość i początki kariery politycznej, aż po miejsce zdobycie miejsca w Senacie.Będzie on również pełnił funkcję producenta wykonawczego. Eric Roth należy do największych wciąż aktywnych zawodowo scenarzystów. W 1995 roku otrzymał Oscara za tekst do filmu. Kolejne nominacje zdobyły jego scenariusze do filmów:Już za chwilę do kin wejdzie najnowsze dzieło Rotha