Netflix szykuje współczesnych "Trzech muszkieterów"

Czeka nas kolejna wersja historii D'Artagnana, Atosa, Portosa i Aramisa. Tym razem jednak zamiast awanturniczego filmu kostiumowego dostaniemy współczesne kino akcji a la. Całość powstanie dla platformy Netflix.Pomysłodawcą fabuły jest nieznany jeszcze Harrison Query. To się jednak wkrótce zmieni. Netflix już wcześniej kupił inny jego projekt -(wyreżyseruje go Andrew Dominik , a w głównej roli zagra Tom Hardy ). Cross Creek zdobyło jego adaptacje bestsellera, z kolei Lionsgate - thriller o egzorcyzmachSzczegóły nowej wersjinie są na razie znane. Akcja oryginału rozgrywała się we Francji w XVII wieku. Jest to historia 18-letneigo chłopaka, który chce wstąpić do elitarnej grupy strzegącej króla. Chłopak ma jednak talent do wpadania w tarapaty, co okaże się szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla królowej, która stanie się pionkiem w ambitnej rozgrywce prowadzonej zakulisowo przez szarą eminencję, kardynała Richelieu.