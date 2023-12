Nettflix ujawnia (prawie) wszystko! Najpopularniejsze seriale i filmy

100 miliardów godzin z platformą Netflix

Zobacz, co ujawnił Netflix

10 najchętniej oglądalnych seriali na platformie Netflix w I półroczu 2023 roku

Dane dotycząi w przeciwieństwie do cotygodniowych rankingów, w którym łączny czas oglądania dzielony jest przez czas trwania danego tytułu, raport bazuje wyłącznie naJak się okazuje, wielką siłą platformy Netflix są seriale nie będące oryginalnymi produkcjami. Stanowią one 45% łącznego czasu oglądalności. Jednocześnie oznacza to, żeDane pozwalają też lepiej zrozumieć decyzje platformy dotyczące kasacji seriali. Gorącym tematem było przedwczesne zakończenie popularnego - zdawałoby się - show. Jak się jednak okazuje, nowy sezon zgromadził zaledwie 192 mln godzin. Dało to stosunkowo wysokie miejsce (26.), jednak w rzeczywistości oznacza, że zaledwie 10% użytkowników Netfliksa oglądało chociaż fragment serialu.Dla porównania: serial, którego łączny czas trwania jest o połowę krótszy niżi zadebiutował dwa miesiące później, zdołał mimo to zgromadzić 200 milionów godzin oglądalności.(serial nie jest dostępny we wszystkich krajach, w których jest Netflix)