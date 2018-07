Nicolas Cage jako mroczny Spider-Man?

3 2 1



Po sieci krąży ostatnio plotka, jakoby Nicolas Cage został zaangażowany do filmu. Jest to animacja, do której scenariusz przygotowali Phil Lord ).Bohaterem filmu jest Miles Morales, nastolatek odkrywający w sobie moce podobne do tych, jakimi posługuje się Spider-Man. W animacji zobaczymy co najmniej kilku Spider-Manów. Jednym z nich ma być Spider-Man Noir, któremu głosu miałby użyczyć właśnie Cage Jeśli plotki się potwierdzą, to będzie to druga komiksowa animacja w tym roku z udziałem aktora. W filmie Cage zagrał Supermana.