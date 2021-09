Ranking filmów na OLED dostępnych na serwisach VOD

Ranking filmów i seriali na OLED dostępnych na serwisach VOD

1 FILM Avatar 2009 42 min. 2009 7,4 10 769 957 ocen społeczności 35 749 chce zobaczyć gatunek Sci-Fi kraj USA

Wielka Brytania reżyser James Cameron obsada Sam Worthington

Zoe Saldana Bohater, który wcale nie chce nim być. Niezwykła wyprawa. Wielka przygoda. Wybór pomiędzy życiem, które zostawił a niezwykłym nowym światem, który poznaje i uczy się nazywać swoim domem. Oto "Avatar" Jamesa Camerona - zdaniem wielu, jeden z najpiękniejszych filmów przygodowych w historii. GDZIE OBEJRZEĆ: Chili.

2 FILM Spider-Man Uniwersum Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 57 min. 2018 8,1 10 73 531 ocen społeczności 12 701 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Akcja kraj USA reżyser Bob Persichetti Po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem. Kiedy otwiera się brama do uniwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. GDZIE OBEJRZEĆ: Chili i Rakuten.

4 FILM Zjawa The Revenant 2015 36 min. 2015 7,2 10 252 809 ocen społeczności 53 003 chce zobaczyć gatunek Dramat

Przygodowy

Western kraj Hongkong

USA

Tajwan reżyser Alejandro González Iñárritu obsada Leonardo DiCaprio

Tom Hardy Bohaterem filmu jest legendarny odkrywca i myśliwy Hugh Glass, który zaatakowany przez niedźwiedzia, zdradzony przez jednego z członków wyprawy, ledwo żywy zostaje porzucony przez towarzyszy i pozostawiony na pewną śmierć. Wbrew wszystkiemu udaje mu się przeżyć. GDZIE OBEJRZEĆ: Netflix, Amazon Prime Video i Chili.

5 SERIAL Altered Carbon 2018 2 sezony 2018 7,4 10 47 334 oceny społeczności 19 705 chce zobaczyć gatunek Sci-Fi kraj USA twórca Laeta Kalogridis obsada Joel Kinnaman

James Purefoy Takeshi Kovacs jest jedynym ocalałym żołnierzem elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa samego Bancrofta. GDZIE OBEJRZEĆ: Netflix.

6 SERIAL For All Mankind 2019 3 sezony 2019 7,7 10 2 596 ocen społeczności 3 324 chce zobaczyć gatunek Sci-Fi kraj USA twórca Ronald D. Moore obsada Joel Kinnaman

Michael Dorman Wyobraźcie sobie świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie ukończył, a Związek Radziecki wylądował jako pierwszy na księżycu. Ta alternatywna wersja historii opowiada burzliwym życiu astronautów NASA i w świetny sposób zderza ze sobą to co dzieje się w kosmosie z wydarzeniami na Ziemii. GDZIE OBEJRZEĆ: Apple TV+.

7 SERIAL Stranger Things 2016 4 sezony 2016 8,3 10 260 245 ocen społeczności 38 710 chce zobaczyć gatunek Dramat

Horror

Sci-Fi kraj USA twórcy Matt Duffer obsada Winona Ryder

David Harbour Sentymentalna podróż do lat 80. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki. GDZIE OBEJRZEĆ: Netflix.

8 FILM Grand Budapest Hotel The Grand Budapest Hotel 2014 40 min. 2014 7,8 10 253 772 oceny społeczności 46 720 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia kraj Niemcy

USA reżyser Wes Anderson obsada Ralph Fiennes

Tony Revolori Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera ze słynnego europejskiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzieży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej. GDZIE OBEJRZEĆ: Chili i Player.

9 FILM Pasażerowie Passengers 2016 56 min. 2016 6,7 10 163 826 ocen społeczności 28 173 chce zobaczyć gatunek Przygodowy

Sci-Fi kraj USA reżyser Morten Tyldum obsada Jennifer Lawrence

Chris Pratt Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej do nowego domu, na nową planetę, dwoje pasażerów – wskutek niezrozumiałych, tajemniczych okoliczności – budzi się ze snu dziewięćdziesiąt lat za wcześnie. Jim i Aurora zakochują się w sobie, myśląc, że spędzą na pokładzie resztę życia. Szybko odkrywają, że statek kosmiczny znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a życie pasażerów zależy tylko od nich. GDZIE OBEJRZEĆ: Netflix i Chili.

10 SERIAL Nasza planeta Our Planet 2019 1 sezon 51 min. 2019 9,1 10 28 260 ocen społeczności 13 100 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny

Przyrodniczy kraj USA

Wielka Brytania Zdjęcia do tego ambitnego projektu kręcono przez 4 lata w 50 krajach na wszystkich kontynentach, gdzie ponad 600 członków ekipy wspólnie nagrało materiał o długości ponad trzech i pół tysiąca dni zdjęciowych. Serial będzie poświęcony niezwykłej różnorodności siedlisk przyrodniczych na całym świecie, od odległego arktycznego pustkowia i tajemniczych głębi oceanów aż po rozległe krajobrazy Afryki i tętniące życiem dżungle Ameryki Południowej. W polskiej wersji usłyszycie Krystynę Czubówną. GDZIE OBEJRZEĆ: Netflix.

11 FILM Matrix The Matrix 1999 16 min. 1999 7,6 10 814 521 ocen społeczności 38 366 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sci-Fi kraj Australia

USA reżyser Lilly Wachowski obsada Keanu Reeves

Laurence Fishburne Kiedy piękna nieznajoma prowadzi hakera Neo do zakazanego podziemia, odkrywa on szokującą prawdę: Znane nam życie jest jedynie iluzją stworzoną przez wrogą cyberinteligencję. Neo dołącza do legendarnego i niebezpiecznego buntownika Morfeusza w walce o wolność ludzkości. GDZIE OBEJRZEĆ: Netflix i Chili.

13 SERIAL The Expanse 2015 5 sezonów 42 min. 2015 8,0 10 20 151 ocen społeczności 19 329 chce zobaczyć gatunek Dramat

Sci-Fi kraj USA twórcy Mark Fergus obsada Thomas Jane

Shohreh Aghdashloo Setki lat w przyszłości, ludzie skolonizowali Układ Słoneczny. Narody Zjednoczone sprawują kontrolę nad Ziemią. Mars jest niepodległą potęgą militarną. Planety bazują na zasobach Pasa Asteroid, gdzie powietrze i woda są cenniejsze niż złoto. Przez dekady wzrasta napięcie między tymi trzema miejscami. Ziemia, Mars i Pas są na krawędzi wojny. Wystarczy jedna iskra. GDZIE OBEJRZEĆ: Amazon Prime Video.

Jak najlepiej zobaczyć moc technologii OLED? Włączając odpowiedni film lub serial, który wyciągnie z Waszego nowego ekranu wszystko co najlepsze. Zebraliśmy dla Was 13 pozycji, które znajdziecie na dostępnych w Polsce serwisach VOD, i które od razu pokażą Wam dlaczego tradycyjne ekrany LCD pozostają daleko w tyle. Każdy z tytułów sprawdziliśmy sami na ekranie ASUS OLED, więc macie pewność, że nie polecamy Wam żadnych przypadkowych tytułów. Zapraszamy!Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS.