Co najlepiej obejrzeć na ekranie OLED?

Gdy kupujemy auto, zupełnie naturalne jest, że chcemy je wypróbować na prostej drodze, żeby sprawdzić, ile mocy w nim drzemie. Albo że testujemy słuchawki na takich dźwiękach, które potwierdzą, że ich jakość jest satysfakcjonująca. Co w takim razie najlepiej włączyć na nowym laptopie ASUS z ekranem OLED, aby od razu poczuć wyższość tej technologii nad tradycyjnym LCD? Odpowiedni film!

10 FILM Sin City - Miasto grzechu Sin City 2005 4 min. 2005 7,4 10 264 102 oceny społeczności 46 214 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj USA reżyser Robert Rodriguez obsada Bruce Willis

Mickey Rourke "Sin City" przyciąga ludzi bezwzględnych, zdeprawowanych i ze złamanym sercem: skorumpowani gliniarze, kobiety wolnych obyczajów, zdesperowani samozwańczy obrońcy prawa. Dlaczego proponujemy Wam praktycznie czarno-biały film? Ze względu na jego kolorystkę właśnie. Ekrany OLED mają najlepszą możliwą czerń, której nic innego nie jest w tej chwili osiągnąć. Na dodatek pojawiające się co jakiś czas dodatkowe barwy wyglądają niesamowicie otoczone tą głęboką czernią. "Sin City", choć ma już swoje lata na karku, wciąż potrafi zachwycić.

9 FILM Dunkierka Dunkirk 2017 46 min. 2017 7,3 10 164 929 ocen społeczności 47 234 chce zobaczyć gatunek Dramat

Wojenny kraj Francja

Holandia

USA

Wielka Brytania reżyser Christopher Nolan obsada Fionn Whitehead

Tom Glynn-Carney Lato 1940 roku. Na plażach Dunkierki na północy Francji Niemcy blokują brytyjskie i francuskie wojska. Otoczeni przez przeciwnika żołnierze czekają na cud, a my dostajemy piękny pokaz świetnej pracy kamery i rewelacyjny HDR. "Dunkierkę" docenicie nie tylko za świetną fabułę i reżyserię, ale właśnie też za to, jak ten film wygląda.

8 FILM Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi Star Wars: The Last Jedi 2017 32 min. 2017 6,9 10 140 864 oceny społeczności 16 508 chce zobaczyć gatunek Przygodowy

Sci-Fi kraj USA reżyser Rian Johnson obsada Mark Hamill

Carrie Fisher Każda odsłona "Gwiezdnych wojen" ma swoje momenty, w których OLED może błysnąć, jednak bez wątpienia najwięcej ich jest w "Ostatnim Jedi". Odnaleziony po latach Luke Skywalker, Rey, Finn i Poe Dameron łączą siły, aby powstrzymać Ciemną Stronę Mocy. Świetne ujęcia w kosmosie i pojedynki na miecze świetlne to jedno, ale to finałowa scena i praca oświetlenia robią tu największe wrażenie.

7 FILM Interstellar 2014 49 min. 2014 Oglądaj w canalplusPremiere 7,9 10 362 415 ocen społeczności 56 272 chce zobaczyć gatunek Sci-Fi kraj USA

Wielka Brytania reżyser Christopher Nolan obsada Matthew McConaughey

Anne Hathaway Gdy okazuje się, że nasz czas na Ziemi dobiega końca, zespół odkrywców wyrusza na najważniejszą misję w dziejach ludzkości. Badacze podróżują poza granice naszej galaktyki, aby przekonać się, czy rasa ludzka ma szansę przetrwać wśród gwiazd. My zaś razem z nimi wyruszamy w niesamowitą podróż wizualną, której nie jesteśmy w stanie przeżyć na zwykłym ekranie LCD.

6 SERIAL For All Mankind 2019 2 sezony 2019 7,6 10 1 740 ocen społeczności 2 598 chce zobaczyć gatunek Sci-Fi kraj USA twórca Ronald D. Moore obsada Joel Kinnaman

Michael Dorman Wyobraźcie sobie świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie ukończył. W alternatywnej wersja historii, w której to nie USA, ale ZSRR pierwsze wylądowało na Księżycu, mamy prawdziwą wizualną ucztę: niesamowite ujęcia w kosmosie, dużo akcji i dobrej pracy kamery oraz ciekawą wizję tego, jakby wyglądał kosmos, gdybyśmy skolonizowali go dużo bardziej, niż ma to miejsce dzisiaj.

5 FILM Spider-Man Uniwersum Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 57 min. 2018 8,1 10 71 671 ocen społeczności 12 711 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Akcja kraj USA reżyser Bob Persichetti Po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem, a niepozorna animacja Sony okazuje się jednym z najlepszych filmów o człowieku-pająku. Świetna kreska i niesamowicie nasycone kolory pozwalają wykazać się Waszemu ekranowi jak mało co.

4 FILM Grawitacja Gravity 2013 30 min. 2013 Oglądaj w hbo 6,6 10 213 956 ocen społeczności 32 229 chce zobaczyć gatunek Dramat

Sci-Fi kraj USA

Wielka Brytania reżyser Alfonso Cuarón obsada Sandra Bullock

George Clooney Dr Stone i Matt Kowalsky są uczestnikami misji wahadłowca, której zadaniem jest naprawa przestarzałego Teleskopu Kosmicznego. Niespodziewanie stacja kosmiczna zostaje niemal całkowicie zniszczona przez pędzące odłamki rosyjskiego satelity. Tak, wiemy, że to kolejna na tej liście produkcja, której akcja dzieje się w kosmosie, ale co poradzimy na to, że właśnie przy takich filmach OLED robi największe wrażenie? Kiedy ekran praktycznie gaśnie, aby tylko w wybranych miejscach pokazać świecące punkty, robi to wrażenie, którego nie da się podrobić.

3 SERIAL Planeta Ziemia II Planet Earth II 2016 58 min. 2016 8,9 10 4 975 ocen społeczności 3 250 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny

Przyrodniczy kraj Wielka Brytania W zestawieniu produkcji robiących wrażenie obrazem nie mogło zabraknąć czegoś przyrodniczego, a kto lepiej się na tym zna, jak nie BBC. W serialu znajdziemy się w środku najbardziej spektakularnych miejsc bytowania i wydarzeń z życia zwierząt, staniemy oko w oko z niewiarygodnymi stworzeniami, które żyją na naszej planecie. Postęp technologiczny, jaki nastąpił w ciągu ostatniej dekady, jest niewyobrażalny, pozwala pokazać świat natury w całkiem nowy sposób. Wspaniałe odwzorowanie kolorów przez ekran OLED działa tylko na korzyść tej produkcji.

2 FILM Thor: Ragnarok 2017 10 min. 2017 Oglądaj w player 7,8 10 163 157 ocen społeczności 20 806 chce zobaczyć gatunek Fantasy

Przygodowy kraj USA reżyser Taika Waititi obsada Chris Hemsworth

Tom Hiddleston Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok. Dlaczego akurat ten film się tu znalazł? Ze względu na niesamowitą kolorystkę i świetne eksplozje. A tak poza tym to bardzo dobry film, który nie tylko każdy fan Marvela, ale i po prostu dobrego kina akcji powinien koniecznie zobaczyć.

1 PROGRAM TV The Grand Tour 2016 2016 8,8 10 7 173 oceny społeczności 1 993 chce zobaczyć gatunek Magazyn

Motoryzacyjny kraj USA Tej trójki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Po tym jak Clarkson, May i Hammond pożegnali się z "Top Gear" i BBC, bardzo szybko odnaleźli nowy dom w Amazonie i ruszyli z kolejnym programem motoryzacyjnym. Produkcja jak zawsze stoi na najwyższym poziomie, a niektóre ujęcia aut prezentowane podczas ich testów proszą się o wydrukowanie i oprawienie w ramkę. Warto tu też dodać, że platforma, na której obejrzycie "The Grand Tour", Prime Video, ma jedną z najwyższych jakości wideo, co tylko potęguje świetny obraz, jaki zobaczycie na ekranie OLED.

W poniższym rankingu zebraliśmy dla Was filmy i seriale, które najlepiej pokażą Wam możliwości ekranu OLED – to właśnie w nich zobaczycie legendarną, perfekcyjną czerń. Pamiętajcie tylko, że najlepiej uruchamiać je z dobrych źródeł, które wspierają HDR i oferują wysoką jakość przesyłanego obrazu. Gwarantujemy Wam, że każda z tych pozycji wyrwie Was z butów swoim obrazem i efektami!