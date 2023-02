Słynny erotyk "Emmanuelle" powraca. Poznajcie jego gwiazdę

Noémie Merlant - poznajcie nową Emmanuelle

"Emmanuelle" - erotyk, który zmienił świat

Zwiastun filmu "Emmanuelle"

Mamy dobrą i złą wiadomość dla tych z Was, którzy wyczekują remake'u. Dobra wiadomość jest taka, że zdjęcia do nowej wersji rozpoczną się we wrześniu. Zła jest taka, że tytułowej bohaterki nie zagra Léa Seydoux Jak informowaliśmy na stronach Filmweby, nową. Scenariusz napisała we współpracy z Rebeccą Zlotowski (" Planetarium ").. Główną bohaterką będzie kobieta pracująca w ekskluzywnym hotelu poszukująca spełnienia i przyjemności. To studium kobiety, która poświęciła wiele, by znaleźć się na szczycie. A także opowieść o tym, jak opuścić gardę.To Paryżanka, której gwiazda świeci coraz jaśniej. Przełomem w jej karierze okazał się kostiumowy dramat, który przyniósł jej nominacje do Cezara Europejskiej Nagrody Filmowej . W ubiegłym roku debiutowała w angielskojęzycznej produkcji, gdzie zagrała u boku nominowanej za kreację w tym filmie do Oscara Diwan tak skomentowała zmianę Seydoux na Merlant Tytułowa bohaterka " Emmanuelle " to piękna Francuzka, którą nudzi życie u boku statecznego męża-dyplomaty. W trakcie wizyty w Bangkoku kobieta wdaje się w namiętny romans ze starszym od siebie włoskim arystokratą. Z nowym kochankiem doświadcza nieznanych wcześniej doznań seksualnych.Oparty na książce Emmanuelle Arsan film okazał się olbrzymim hitem, czyniąc z odtwórczyni tytułowej roli Sylvii Kristel międzynarodową gwiazdę. Z czasem doczekał się serii kontynuacji, parodii, a także niskobudżetowych podróbek.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?