Nie będzie "Wonder Woman 1984" w przyszłym roku

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy już nie mogą doczekać się. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Premiera widowiska została bowiem przesunięta o siedem miesięcy.Pierwotnie Warner Bros. planowało wprowadzić do kin kontynuacjęw listopadzie przyszłego roku. Teraz amerykańska premiera została wyznaczona na 5 czerwca 2020 roku.Nie znamy wszystkie okoliczności tej zmiany. Jedną z nich są z całą pewnością problemy z inną produkcją Warner Bros.. To właśnie to widowisko miało wejść do kin 5 czerwca 2020 roku. Studio jednak usunęło go z planów dystrybucyjnych nie podając nowej daty.Gwiazdą projektu, który Warner Bros. przejęło od The Weinstein Co., ma być Mark Wahlberg . Całość nie może póki co ruszyć z miejsca. W tym roku z filmem pożegnał się reżyser Damián Szifrón , a jego następca nie został na razie wybrany, choć wiosną mówiło się, że może nim zostać Mel Gibson Tymczasem zwolnione przezmiejsce na początku listopada 2019 roku już zostało zajęte. Sony ogłosiło, że właśnie wtedy do amerykańskich kin wejdzie film, pięć tygodni później niż to pierwotnie planowano.