Nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

3 października w księgarniach pojawiła się druga książka Sue Wallman -. Trzymający w napięciu thriller psychologiczny, który obudzi w Tobie najbardziej skrywane lęki.Mae jest przekonana, że mieszka w klinice psychiatrycznej tylko dlatego, że jest to klinika jej ojca, słynnego psychiatry. Tam życie płynie jednostajnie, bezpiecznie, według ściśle ustalonego harmonogramu. Każdy ruch mieszkających tam młodych osób jest obserwowany i kontrolowany. Nagle Mae odkrywa, że ona też jest obserwowana, a rodzice ją okłamują. Dziewczyna zaczyna wątpić i podważać wszystko, w co do tej pory wierzyła. Zaczyna zadawać pytania, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo są one niebezpieczne dla jej życia...Niezwykła mieszanka zwrotów akcji, grozy, niepewności i kłamstw.To jedna z tych książek, które czyta się jednym tchem!Książkadostępna w salonach empik i na empik.com