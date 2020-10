Niestety, nowy film o Brygadzie RR trafi od razu na Disney+

W ubiegłym roku informowaliśmy o tym, że w przygotowaniu jest widowisko " Chip 'n' Dale: Rescue Rangers " będące połączeniem filmu aktorskiego i animacji komputerowej. Wtedy wydawało się, że obraz ma szansę na kinową dystrybucję. Niestety teraz źródła portalu The Disinsider donoszą, że obraz zostanie nakręcony z myślą o platformie Disney+.O fabule " Chip 'n' Dale: Rescue Rangers " na razie nic nie wiadomo. Twórcy zapowiadają jedynie, że nie będzie to ani film typu, ani też opowieść detektywistyczna. Zamiast tego ma to być meta-film, rzecz świeża, zabawna, świadoma siebie.Za reżyserię odpowiada członek Lonely Island Akiva Schaffer , współtwórca takich hitów grupy jak: "Dick in a Box", "Jizz in My Pants", "I'm on a Boat", "Like a Boss", "I Just Had Sex", "Jack Sparrow" czy "YOLO".Portal The Disinsider sugeruje, że w amerykańskiej obsadzie znajdą się Tress MacNeille Jim Cummings , którzy już wcześniej użyczali głosu Chipowi, Dale'owi i Jackowi Roquefortowi. Zdjęcia mają ruszyć wiosną.