Nowa "Duma i uprzedzenie"? Netflix szykuje adaptację książki Jane Austen

"Duma i uprzedzenie": kto szykuje nową wersję?

"Duma i uprzedzenie": zwiastun wersji z 2005 roku

Scenariusze odcinków pisze Dolly Alderton (" Wszystko, co wiem o miłości "). Pieczę nad projektem sprawuje firma producencka Lookout Point mająca w portfolio " Gentlemana Jacka ". Jak ustalił Deadline, nowe "Duma i uprzedzenie" wciąż znajdują się na etapie developmentu. Netflix nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czy serial trafi do realizacji.Wydana w 1813 roku książka Austen rozgrywa się w malowniczym Netherfield. Przybywa tam przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Przybysz wzbudza żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza niezamożnych panien na wydaniu. Na zawarciu bliższej znajomości z nowym sąsiadem zależy szczególnie pani Bennet, matce pięciu dorosłych córek, których jedyną szansą na dostatnie życie jest bogate zamążpójście. Sprawa jest paląca, gdyż cały rodzinny majątek ma wkrótce przejść w ręce antypatycznego kuzyna, pana Collinsa. Początkowo wszystko układa się po myśli pani Bennet. Bingley zakochuje się w jej najstarszej i najładniejszej córce, Jane. Tymczasem jego najlepszy przyjaciel, ponury i wyniosły pan Darcy, obdarza zainteresowaniem jej młodszą siostrę, Elizabeth."Duma i uprzedzenie" była kilkukrotnie przenoszona na ekran. Do najbardziej znanych adaptacji książki należą miniserial BBC z 1995 roku Colinem Firthem oraz film z 2005 roku