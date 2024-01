Nowa "Ulica strachu" w drodze! Nadchodzi "Królowa balu" dla Netfliksa

"Ulica strachu": "Królowa balu" w drodze

Zwiastun filmu "Ulica strachu – Część 1: 1994"

Na swoim koncie na X R.L. Stine napisał:Będzie to czwarty film z cyklu "Ulica strachu". Wcześniejsza trylogia, czyli, trafiła na Netflix w 2021 roku. Wszystkie części były ze sobą powiązane fabularnie i opowiadały o grupie nastolatków, którzy odkryli przerażające wydarzenia powracające w ich rodzinnym mieście od wielu pokoleń.A o czym opowie "Królowa balu"?Netflix nie potwierdził jeszcze informacji o ekranizacji, nie podano więc więcej szczegółów. Ale możemy się spodziewać, że tak jak książka R.L. Stine'a fabuła filmu opowie o tajemniczych morderstwach kandydatek do tytułu królowej balu. Kiedy zaczynają ginąć kolejne dziewczyny, jedna z nich Lizzie McVay zaczyna rozumieć, że wkrótce będzie następna. Pozostaje jej powstrzymać mordercę, ale na to ma bardzo mało czasu.