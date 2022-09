Nowa fantastyczna powieść Stephena Kinga już w sprzedaży!

We wrześniu na półkach księgarni zadebiutowała nowa powieść Stephena Kinga pt. "Baśniowa opowieść". To historia chłopca, któremu pisane są bohaterskie czyny, a także walki dobra ze złem, w której o zwycięstwie nie decyduje siła przeciwników lecz ich wola.Charlie Reade w dzieciństwie złożył pewną obietnicę, ale dopiero kiedy jako uczeń ostatniej klasy liceum poznał Howarda Bowditcha, dostrzegł okazję do wywiązania się ze swoich zobowiązań. Stroniący od ludzi stary człowiek i jego pies sprawią, że chłopiec uda się w niesamowitą podróż do świata, w którego istnienie nigdy by nie uwierzył.deklaruje Stephen King "Baśniowa opowieść" to książka zachwycająca i nietuzinkowa. W mistrzowskim popisie wyobraźni King łączy wpływy klasycznych mistrzów wyobraźni: E.R. Burroughsa i H.P. Lovecrafta, Roberta E. Howarda i L. Franka Bauma, tworząc bezpretensjonalną, kipiącą życiem magiczną miksturę, której urokowi wprost nie można się oprzeć.