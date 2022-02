Nowa generacja na telewizorze? To możliwe dzięki GeForce NOW

Karta gry " Cyberpunk 2077 " w aplikacji NVIDIA Games

Ekran główny aplikacji NVIDIA Games

Ustawienia graficzne, na których " Fortnite " działa na GeForce NOW

Pisaliśmy już o tym, jak GeForce NOW sprawdza się jako platforma do grania w "poważne" gry na tabletach i smartfonach oraz jako sposób na tchnięcie gierkowego życia w kilkuletniego laptopa. Ostatni etap naszej przygody z GeForce NOW to postawienie go naprzeciwko Xboksa Series X i PlayStation 5. Wielki 65-calowy ekran OLED nie wybacza jakichkolwiek potknięć, niedociągnięć czy spadków jakości. Jak wypada granie w chmurze NVIDII w takich warunkach?Zacznijmy od tego, jak w ogóle uruchomić GeForce NOW na telewizorze, bo opcji jest kilka. Posiadacze względnie nowych telewizorów z Android TV czy urządzeń LG z 2021 roku znajdą aplikację GeForce NOW w swoim Smart TV. Co z pozostałymi? Na ratunek przychodzi NVIDIA ze swoim Shield TV. To pracujące pod kontrolą Android TV urządzenie podpinamy do telewizora kablem HDMI, logujemy się kontem Google i to wszystko – otwiera się przed nami świat VOD, gier oraz aplikacji. Nie czas i miejsce jednak na zachwyty nad samym urządzeniem, które pomimo kilku lat na karku szybkością działania zjada na śniadanie Smart TV w większości dostępnych w tej chwili na rynku telewizorach. Nas interesuje aplikacja NVIDII oraz dostęp do grania w chmurze w najnowsze gry.Jak już pewnie wiecie, w tej chwili na rynku są trzy liczące się platformy pozwalające na streaming gier, a każda z nich obrała zupełnie inny model biznesowy. Microsoft ze swoim xCloud pozwala nam na ogrywanie gier dostępnych w katalogu Xbox Game Pass. Google i jego Stadia to "wirtualna konsola", na którą musimy kupować dedykowane gry i opłacać abonament za ich lepszą jakość. NVIDIA zaś postanowiła się skupić na tym, co potrafi najlepiej, czyli dostarczeniu nam potężnego sprzętu pozwalającego na granie w najwyższej możliwej jakości. A gry? Gry mamy sobie załatwić sami na Steam, GOG, Origin, Ubisoft Connect czy Epic Games Store. Ten model przemawia do nas dużo bardziej niż Stadia, bo zakupione tytuły możemy uruchomić też lokalnie na pececie, a dodatkowo nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do jednego cyfrowego sklepu – nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić pudełkową grę PC na promocji, wstukać kod na Steam i bawić się nią poprzez GeForce NOW. Albo złapać coś za darmo w trakcie ciągłych promocji na Epic Games Store. A może " Cyberpunk 2077 " jest w tej chwili najtańsze na GOG? Również nie ma problemu.Po uruchomieniu aplikacji NVIDIA Games, jeśli połączyliśmy swoje konto NVIDIA z którymś ze sklepów, widzimy listę Moja Biblioteka, a na niej gry, które już posiadamy i które działają w GeForce NOW. Zaraz pod nią mamy ostatnio dodane do usługi nowości, pokaźną kolekcję gier F2P, tytuły wspierające RTX oraz kilkanaście innych kategorii. Co najważniejsze, jak już znajdziemy interesującą nas pozycję i wejdziemy na jej kartę, na samym środku ekranu widnieje informacja, z jakich sklepów możemy dany tytuł pozyskać. Weźmy taki " Cyberpunk 2077 " – jak widzicie na powyższym obrazku, GeForce NOW obsługuje grę z GOG.COM, Epic Games Store lub Steam. Możemy wtedy, najlepiej z pomocą komputera czy smartfona, udać się do wybranego sklepu, zakupić ją i wrócić do Shielda, aby momentalnie rozpocząć zabawę. Tak, to ważna informacja – gier nie pobieramy, nie czekamy, nie aktualizujemy. Wszystko dzieje się na serwerach NVIDIA i jeśli tylko mamy dany tytuł zakupiony, to uruchomi się on od razu w najnowszej dostępnej wersji. To kolejna po możliwości pozyskiwania gier z różnych sklepów przewaga GeForce NOW nad wspomnianymi na początku konsolami.Przejdźmy jednak do samych gier i tego, jak działają. Testowany przez nas abonament "RTX 3080" pozwala na granie na maszynach wyposażonych w najpotężniejsze karty graficzne GeForce RTX 3080; jedna sesja rozgrywki może trwać maksymalnie 8 godzin, a dodatkowo na Shield TV obsługuje gry w 4K, 60 klatkach, z Ray Tracingiem i HDR. Po uruchomieniu "Cyberpunka 2077" gra domyślnie ustawiła wszystko na ultra (włącznie ze śledzeniem promieni) i po prostu działała, bez żadnych przycinek czy problemów. Jednocześnie włączyliśmy ją na Xbox Series X i przepaść między tymi dwoma wersjami była gigantyczna. OK, konsolowy " CP2077 " nie dostał jeszcze wersji dedykowanej nowej generacji, jednak na Xboksie gra i tak w pewien sposób już wykorzystywała moc nowej generacji. Poszliśmy więc krok dalej i włączyliśmy " Fortnite ", który niedawno został ulepszony do Unreal Engine 5. Również bez problemu – wszystkie ustawienia na maksimum, natywne 4K i stabilne 60 klatek. Nie inaczej było w przypadku " Destiny 2 " – wszystko na maksimum, zero przycięć i spadków animacji. Tu było o tyle przyjemnie, że dzięki połączeniu konta Steam z kontem Bungie mogliśmy grać postacią z konsolowej wersji. Wisienką na torcie był " Alan Wake ", w swojej oryginalnej edycji, który bez problemu uruchomił się w 4K i wyglądał naprawdę nieźle. Nie musieliśmy jak w przypadku Xboksa odpalać rozpikselowanej wersji z Xboksa 360 czy dopłacać za remaster – oryginalna wersja po prostu pięknie się przeskalowała.Tak na dobrą sprawę, to każda gra, jaką rzucilibyśmy GeForce NOW na próbę, uruchomiłaby się w jakości mocno przewyższającej to, co w tej chwili mamy na konsolach stacjonarnych. To w sumie nic dziwnego – karta RTX 3080, która dźwiga na swoich barkach renderowanie grafiki, to sprzęt wyprzedzający Xboksa Series X i PlayStation 5 o kilka długości. Czy w takim razie GeForce NOW może konkurować na dużym ekranie z konsolami? Jak najbardziej. Możliwość podpięcia dowolnego kontrolera (PS4, PS5, XONE, XSX), brak instalacji gier, kupowanie ich z różnych sklepów, uruchamianie w najwyższych możliwych detalach – to wszystko rzeczy, których nie dadzą Wam konsole, a dostaniecie jej tutaj.Warto też pamiętać, że podstawowy abonament, w którym jedna sesja może trwać maksymalnie godzinę, jest darmowy, więc zamiast wierzyć nam na słowo, sprawdźcie GeForce NOW sami i zobaczcie, jak wygodne może być granie w 2022 roku.