Nowe "Martwe zło". Poznajcie tytuł. Wiemy, kiedy trafi do kin

Nadchodzi "Evil Dead Burn"

Zwiastun filmu "Martwe zło: Przebudzenie"

Jeden z dwóch nowych filmów przygotowuje, który wcześniej nakręcił " Robactwo ". Reżyser ujawnił na Instagramie tytuł filmu, który brzmi. Podał również, że horror trafi do kin wNiestety Vanícek nie ujawnił żadnych szczegółów fabuły. W przeszłości w wywiadach zapowiadał film okrutny, który zaboli widzów. Twierdził, że zamierza przelać w ten film cała znajdującą się w nim grozę, przez co kolejne jego filmy nie będą już horrorami.O drugim z planowanych projektów nic nowego na razie nie wiemy. Jego reżyserem i pomysłodawcą fabuły jest Francis Galluppi (" The Last Stop in Yuma County ").Aktualnie ostatnim filmem z serii pozostaje. Kosztujący 20 mln dolarów horror zarobił w kinach w 2023 roku ponad 146 mln dolarów.Akcja filmu " Martwe zło: Przebudzenie " przeniosła się z lasu do miasta. Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć brutalną walkę o przetrwanie.