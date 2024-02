Będzie nowe "Martwe zło"! Niestety nie od autora "Przebudzenia"

Kto nakręci nowe "Martwe zło"?

Zwiastun filmu "Robactwo"

Powrót "Martwego zła"

O nowymna razie praktycznie nic nie wiemy. Deadline podaje jedynie tyle, że będzie to spin-off. Czy jednak chodzi o spin-off oryginalnego filmu, czy raczej, tego już portal nie doprecyzował.Wiemy za to, kto nowy film wyreżyseruje i napisze jego scenariusz. ToTen kręcący we Francji reżyser zwrócił uwagę świata swoim ubiegłorocznym pełnometrażowym debiutem pod tytułemBohaterem filmu był Kaleb, mieszkaniec omijanego z daleka przez policję przedmieścia. Najlepszymi przyjaciółmi Kaleba są gady i płazy, które mieszkają w terrariach w jego małym pokoju. On sam też mieszka trochę w terrarium: wielkim bloku, który bardziej przypomina więzienie niż dom. Pewnego dnia, pod wpływem impulsu, Kaleb kupuje od szemranego handlarza niebezpiecznego pająka. Kiedy jadowita bestia ucieka, zaczyna się walka z czasem. Kaleb i jego przyjaciele próbują ją schwytać, ale pająków jest coraz więcej. I są bardzo głodne.Po raz pierwszy cykl został odświeżony przez Fede Álvareza w 2013 roku. Ten film jednak sprawił, że na dekadę marka zniknęła z kin.W 2023 roku powróciła w wielkim stylu. Kosztujące 20 milionów dolarówzarobiło na całym świecie ponad 146 mln dolarów.Akcja filmu " Martwe zło: Przebudzenie " przeniosła się z lasu do miasta. Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć brutalną walkę o przetrwanie.