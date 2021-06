Nowe tytuły w Xbox Game Pass. Co dołączy w czerwcu?

Microsoft ogłosił dziś listę produkcji, które w pierwszych dniach czerwca dołączą do oferty Xbox Game Pass. Lista nie jest tak pokaźna jak w zeszłych miesiącach, co może wskazywać na to, że z pewnymi ogłoszeniami ekipa Xboksa czeka na zaplanowany na 13 czerwca "Xbox & Bethesda Games Showcase" (start o godzinie 19:00).3 czerwca dołączy: For Honor " - konsole, chmura8 czerwca dołączy: Backbone " - PC10 czerwca dołączy: Darkest Dungeon " - konsole, chmura, PCCo opuści katalog Game Pass?15 czerwca - " Ace Combat 7: Skies Unknown ", " Night Call ", " West of Dead ", " Wizard of Legend ", " Observation Co znaczą dopiski obok tytułów?- "konsole" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X- "ulepszona dla X|S" - gra posiada wersję stworzoną z myślach o nowych konsolach- "chmura" - możliwość grania poprzez streaming na urządzeniach z Androidem i pobraną aplikacją Xbox Game Pass- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10