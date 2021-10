Kolejna porcja gier w Xbox Game Pass. Zobacz w co jeszcze zagramy w październiku

Microsoft opublikował listę gier, które w ciągu najbliższych dwóch tygodni trafią do katalogu Xbox Game Pass. Szczególnie warto zapoznać się z bijatyką " Dragon Ball FighterZ ", której naszą recenzję możecie przeczytać tutaj . Pełną listę zmierzających do usługi gier znajdziecie poniżej.Już dostępne:- "Into the Pit" - Xbox, PC, Chmura- "Outriders" - PC21 października dołączą:- "Dragon Ball FighterZ" - Xbox, Chmura- "Echo Generation" -Xbox, PC, Chmura- "Everspace 2" - PC28 października dołączą:- "Age of Empires IV" - PC- "Alan Wake’s American Nightmare" - PC, Xbox- "Backbone" - Xbox- "Bassmaster Fishing 2022" - PC, Xbox, Konsole- "Nongunz: Doppelganger Edition" - PC, Xbox, Konsole- "The Forgotten City" - PC, Xbox, KonsoleCo opuści katalog?- 31 października - "Carto", "Celeste", "Comanche", "Eastshade", "Five Nights at Freddy’s", "Knights & Bikes", "Unruly Heroes"Co znaczą dopiski obok tytułów?- "Xbox" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X- "Xbox Series X|S" - gra dostępna do pobrania tylko na Xbox Series S i Xbox Series X- "Chmura" - możliwość grania poprzez streaming na iOS, Android i PC- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10 lub Windowsem 11- "EA Play" - tytuł dostępny w ramach usługi EA Play, która wchodzi w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate