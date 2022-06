Czerwcowe nowości w Xbox Game Pass. Zobacz co dołączy do usługi

Microsoft opublikował dziś listę gier, w które już w czerwcu zagramy posiadając abonament Xbox Game Pass. Na szczególną uwagę w tym miesiącu zasługują dwie pozycje Ubisoftu oraz fenomenalna kolekcja "Ninja Gaiden: Master Collection". Pełną listę gier, które pojawią się w pierwszej połowie czerwca znajdziecie poniżej. Warto też pamiętać, że 12 czerwca będzie miała miejsce prezentacja Xbox & Bethesda Games Showcase, na której zostaną pewnie zaprezentowane kolejne produkcje zmierzające do oferty Game Passa.1 czerwca dołączy:- " For Honor: Marching Fire Edition " - Xbox, PC, Chmura2 czerwca dołączy:- " Ninja Gaiden: Master Collection " - Xbox, PC7 czerwca dołączą:- " Assassin’s Creed Origins " - Xbox, PC, Chmura- " Chorus " - Xbox, PC, Chmura- " Disc Room " - Xbox, PC, Chmura- "Spacelines from the Far Out" - Xbox, PCCo znaczą dopiski obok tytułów?- "Xbox" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X- "Xbox Series X|S" - gra dostępna do pobrania tylko na Xbox Series S i Xbox Series X- "Chmura" - możliwość grania poprzez streaming na iOS, Android i PC- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10 lub Windowsem 11- "EA Play" - tytuł dostępny w ramach usługi EA Play, która wchodzi w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate