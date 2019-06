Nowy "Matrix" jednak w rękach reżyserek oryginału?

Od dwóch lat wiemy, że w Warner Bros. trwają przygotowania do realizacji filmu. Teraz okazuje się, że projekt jest już na finiszu fazy przygotowawczej. Według najnowszych informacji pojawiających się w sieci, zdjęcia do widowiska rozpoczną się w pierwszej połowie 2020 roku w Chicago.To jednak nie wszystko. Najwyraźniej Chad Stahelski miał rację, kiedy przed miesiącem ujawnił, że siostry Wachowski będą pracować nad nowym. Co prawda później jego słowa dementowano, ale teraz zarówno Discussing Film jak i Geeks WorldWide twierdzą, że autorki oryginalnej trylogii są z widowiskiem związane. Według GWW Lana Wachowski stanie za kamerą. Z kolei Discussing Film twierdzi, że obie siostry wyreżyserują widowisko.ma już wybraną gwiazdę całego przedsięwzięcia. Jest nim Michael B. Jordan , o którego angażu mówiło się już w 2017 roku. Będzie on również jednym z producentów całości. Scenariusz przygotował Zak Penn Wciąż jednak nie wiemy, czym jest nowym "Matrix". Czy jest to spin-off? Prequel? Sequel? Reboot? To ostatnie wydaje się najmniej prawdopodobne, jeśli wierzyć scenarzyście. Przed dwoma laty twierdził, iż jego zdaniemz 1999 roku nigdy nie powinien być rebootowany, ponieważ jest idealny.