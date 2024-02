Czekaliśmy na to dekadę. Lilly Wachowski wraca do kina

Pierwszy od dekady film Lilly Wachowski. Co o nim wiemy?

Co porabiała Lilly Wachowski?

Gwiazdą projektu będzie wschodząca gwiazda amerykańskiej sceny komediowej Caleb Hearon . Jest on również autorem scenariusza, który napisał we współpracy z Ruby Caster . Producentem filmu jest Colin Trevorrow , reżyserbędzie historią młodego geja mieszkającego w Chicago. Na wieść o śmierci ojca musi jednak wrócić na wieś w Missouri. Na miejscu zastanie tytułową górę śmieci. Jak się bowiem okazuje, jego ojciec miał obsesję na punkcie gromadzenia rzeczy i niczego nie wyrzucał. Mężczyzna musi przejrzeć to wszystko, by wybrać, co warto ocali, a co wyrzucić do śmieci.Projekt określany jest jako opowiedziana z humorem opowieść pełna ciepła i wzruszeń.Choć od czasu Lilly Wachowski nie pracowała w kinie, nie znaczy to, że w ogóle zrezygnowała z reżyserii.Wraz z siostrą Laną przygotowała serialdla platformy Netflix. Ma też na swoim koncie parę odcinków serialu komediowegoW 2021 roku premierę miało widowisko Lilly Wachowski nie miała jednak z nim nic wspólnego. Nakręciła go samodzielnie Lana