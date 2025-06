Plotka: Keanu Reeves powróci jako Neo

Neo nie uratował świata? Keanu Reeves powróci

Will Smith jako Neo

Źródłem najświeższych doniesień na temat filmujest specjalizujący się w publikowaniu hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman. Teraz twierdzi, że plan na nowy film jest taki, bypowrócił w nim jakoNiestety Richtman nie ujawnił, jaki jest pomysł na postać w nowym filmie i czy będzie to kontynuacja widowiska, którego wyniki box-office'owe nie sprostały oczekiwaniom.Jak informowaliśmy w kwietniu 2024 roku, za nowegoodpowiadać będzie, scenarzysta " Marsjanina " i serialu " Daredevil " oraz reżyser " Domu w głębi lasu ". Ma on przygotować fabułę widowiska oraz zająć się reżyserią. Goddard sam zgłosił się do Warner Bros. z pomysłem na nowy film. Pomysł ten spodobał się wytwórni i projekt dostał zielone światło. Projekt ma też wsparcie autorki oryginalnego cyklu, która będzie producentką wykonawczą.Cyklopowiada o świecie przyszłości, w którym maszyny przejęły kontrolę nad światem. Ich zwycięstwo było jednak pyrrusowe. Świat pogrążył się dosłownie w mroku i maszynom groziła zagłada przez brak zasilania. Rozwiązaniem było przekształcenie ludzi w biologiczne baterie. Udało się tego dokonać poprzez uwięzienie świadomości ludzi w wirtualnym świecie symulującym rzeczywistość. Neo był wyczekiwanym Wybrańcem przez tych, którzy znali prawdę. Miał doprowadzić ludzkość do zrzucenia jarzma maszyn. Skoro jednak piąta część powstaje, to jego misja najwyraźniej nie zakończyła się trwałym sukcesem.Nowyjest w przygotowaniu, a tymczasem w tym roku Will Smith miał okazję zagrać Neo Smith otrzymał propozycję zagrania w oryginalne przed Keanu Reevesem . Aktor wtedy odrzucił rolę. Po latach mógł się w postać wcielić na potrzeby teledysku do piosenki "Beautiful Scars".