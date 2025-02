"Constantine 2" bliższy realizacji niż kiedykolwiek? Keanu Reeves potwierdza

Keanu Reeves o statusie "Constantine'a 2"

Kim jest John Constantine?

O czym opowiada "Constantine"? Zobacz zwiastun

, ujawnił Keanu Reeves Aktor nie ujawnił żadnych szczegółów fabuły, ale potwierdził, że sequel ma rozgrywać się "w tym samym świecie" co pierwsza część., dodał.W zeszłym tygodniu reżyser Francis Lawrence zdradził z kolei, że on i Reeves są "bliżej realizacji sequela niż kiedykolwiek".Co jednak ciekawe, we wrześniu zeszłego roku producent Lorenzo di Bonaventura twierdził, że scenariusz filmu... jest już gotowy. Czy mówił o innym scenariuszu niż Reeves Constantine " to ekranizacja cyklu komiksów DC pt. "Hellblazer". Tytułowy bohater – enigmatyczny i arogancki Brytyjczyk – jest łowcą demonów, mistrzem okultyzmu i detektywem, który broni naszego świata przed inwazją mrocznych sił. Cechami charakterystycznymi Johna Constanstine'a są cynizm, czarny humor, przenikliwa inteligencja oraz uzależnienie od nikotyny. W komiksach wygląd postaci, której twórcami są Alan Moore , Steve Bissette i John Totleben, był wzorowany na Stingu Pierwszy " Constantine " sprzedał się poniżej oczekiwań, zarabiając na całym świecie 230 milionów dolarów przy budżecie rzędu 100 milionów dolarów. Z upływem lat film Francisa Lawrence'a zaczął jednak cieszyć się statusem dzieła kultowego. Keanu Reeves wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że gdyby tylko pojawiła się taka możliwość, z chęcią ponownie wcieliłby się w łowcę demonów. Constantine " z Keanu Reevesem w tytułowej roli trafił na ekrany w 2005 roku. Przypominamy zwiastun:W podziemnej części współczesnego Los Angeles znajduje się świat demonów... i aniołów. Nieprzystosowany renegat i egzorcysta John Constantine ( Keanu Reeves ), człowiek, który trafił do piekła i z niego wrócił, wstępuje do naszego świata, aby pomóc sceptycznej policjantce zbadać tajemnicze samobójstwo jej siostry bliźniaczki.