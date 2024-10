Keanu Reeves został kierowcą wyścigowym?

Getty Images © Frederick M. Brown

Film icon Keanu Reeves and @dudeperfect’s Cody Jones are on track for Race 1 of the Toyota GR Cup!@officialgrcup | @indy8hour pic.twitter.com/ZbkFfBphiy — Indianapolis Motor Speedway (@IMS) October 5, 2024

Gwiazdor filmu " Speed: Niebezpieczna prędkość " (przypadek?) wziął udział w swoim pierwszym samochodowym wyścigu. Reeves prowadził Toyotę GR Cup u boku Cody'ego Jonesa z grupy sportowo-komediowej "Dude Perfect". Reeves co prawda na krótko wypadł z toru, ale, tropem swoich najsławniejszych filmowych ról, absolutnie nie odniósł żadnych obrażeń.W połowie 45-minutowego wyścigu Reeves wypadł na moment na trawę bez żadnej kolizji. Powrócił do wyścigu po zasygnalizowaniu, że nie odniósł żadnych obrażeń, ostatecznie zajmując 25 miejsce na 35 zawodników. Jego najlepszym rezultatem było okrążenie, w którym przez jakiś czas utrzymywał 21. lokatę.Aktor zdecydował się wziąć udział w serii wyścigów specjalnych Toyoty (a więc takiej, w której zawodnicy jeżdżą identycznymi lub bardzo podobnymi pojazdami tego samego producenta). Był to tak zwany "support series" - typ wyścig niższego poziomu, który może pomóc zawodnikom awansować wyżej. Widać, że w jego żyłach płynie benzyna - jeszcze dzisiaj Reeves ma wziąć udział w kolejnym wyścigu.Auto Reevesa , poza logotypami sponsorów, oklejone było numerem 92. BRZRKR - było to ukłonem w stronę jego powieści z gatunku fikcji spekulacyjnej, "The Book of Elsewhere", którą napisał wspólnie z Chiną Mievillem . Książka osadzona jest w uniwersum BRZRKR; świecie komiksowym stworzonym przez Reevesa i Matta Kindta.W 2009 roku aktor wziął już udział w Toyota Grand Prix of Long Beach, w którym zajął pierwsze miejsce. Był to wyścig aktorów oraz amerykańskich celebrytów, którzy na codzień nie mają nic wspólnego ze sportami wyścigowymi. Keanu Reeves jest znany ze swojej prywatnej fascynacji wyścigami, regularnie pojawiając się na imprezach MotoGP oraz Formuły 1 w charakterze widza. Był także narratorem czteroodcinkowego serialu " Brawn: Niezwykła historia Formuły 1 ".