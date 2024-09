Nowy "Robin Hood"! Od twórców "Seal Team" i "Żelaznego rycerza"

Serial o Robinie Hoodzie ma być wierny realiom historycznym

Twórcy serialuobiecują zupełnie nowe podejście do mitu o banicie z lasu Sherwood. Celują w autentyzm historyczny, głębię psychologiczną i ekscytującą przygodę, której osią będzie relacja Roba i Marian.Akcja serialu rozgrywać się będzie po zdobyciu Anglii przez Normanów. Rob jest synem saksońskiego leśniczego. Marian córką normańskiego szlachcica. Ich związek jest więc mezaliansem na wielu poziomach. Para jednak postanawia walczyć o swoją miłość, a także wolność i sprawiedliwość.Podczas gdy Rob będzie rósł w siłę jako przywódca rebeliantów, Marian angażuje się w dworskie intrygi. W ten sposób chcą powstrzymać korupcję i przynieść pokój ziemiom zniszczonym przez wojnę.Zdjęcia do serialu ruszą na początku przyszłego roku. John Glenn będzie pełnił tę sama funkcję przy tym serialu. Z koleima stanąć za kamerą. Obaj panowie wspólnie pracują nad scenariuszem oraz są producentami całości.To drugi projekt o Robinie Hoodzie , który jest w opracowaniu. Michael Sarnoski pracuje nad filmem, w którym tytułowego bohatera zagra Hugh Jackman Ostatnim serialem inspirowany banitą z Sherwood pozostaje kanadyjski, w którym Robyn jest kobietą, członkinią hip-hopowej grupy "The Hood" walczącej z niesprawiedliwością w mieście New Nottingham.