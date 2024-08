Wybieramy najlepsze filmy spod znaku płaszcza i szpady

The Count of Monte Cristo

Amerykańska adaptacja z 2002 roku pozostaje jedną z wielu prób przeniesienia na ekran wydanej w 1844 powieści Dumasa . Reżyser Kevin Reynolds miał już na koncie inny film tego gatunku, " Robin Hood: Książę złodziei " z Kevinem Costnerem . " Hrabia Monte Christo " w jego wydaniu pozostaje awanturniczym kinem przygodowym, choć niezbyt spójnym z książkowym oryginałem. W fabule pozostają jednak główne wątki – Edmont Dantes ( Jim Caviezel ) zakochuje się w pięknej Mercedes ( Dagmara Domińczyk ), a najlepszy przyjaciel i rywal o rękę dziewczyny Fernand ( Guy Pearce ) za pomocą fałszywych oskarżeń wtrąca go do więzienia. Po ucieczce powraca do Paryża pod nowym nazwiskiem, jako tytułowy hrabia. Reynolds sprawnie imituje kino sprzed lat. Film tylko wspiera się na powieści, aby przywołać to, co najlepsze w gatunku płaszcza i szpady.