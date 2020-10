Nowy Bond ominie kina w USA? Platformy kuszą producentów

Po sieci krąży ostatnio interesująca plotka, która jednych fanów kina zaniepokoi, a innych bardzo ucieszy. Otóż istnieje szansa, że " Nie czas umierać " ominie kina i trafi od razu do cyfrowej dystrybucji.Jeśli wierzyć plotce, największe platformy streamingowe i usługi VOD, w tym Netflix i Apple, kuszą MGM propozycją, by studio zrezygnowało z dystrybucji kinowej i przekazało im prawa do rozpowszechniania filmu. Podobno na stole leżą monstrualne kwoty.Choć plotka tego nie precyzuje, wydaje się, że platformom chodzi raczej o prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, a nie na całym świecie. Mimo to kwota, którą trzeba byłoby zaproponować MGM musi być naprawdę imponująca. Dla przykładu poprzednia część "Spectre" zarobiła w amerykańskich kinach 200 mln dolarów (globalnie ponad 880 mln), a najbardziej kasowy "Skyfall" 304 mln dolarów (ponad 1,1 mld w skali całego globu).Oczywiście do studia wraca około połowy kwoty z wpływów z krajowej dystrybucji. To jednak i tak oznacza, że MGM raczej nie zgodzi się na pominięcie kin, jeśli oferta nie będzie wynosić minimum 150-200 mln dolarów. Czy rzeczywiście Netflix lub Apple są skłonne tyle zapłacić? Na to pytanie być może poznamy za jakiś czas odpowiedź.Przypomnijmy, że los " Nie czas umierać " pozostaje obecnie pod znakiem zapytania. Obraz miał pierwotnie trafić do kin na całym świecie przed Wielkanocą. Ze względu na pierwszą falę pandemii premierę przeniesiono na listopad. Niestety druga fala COVID-19 przekreśliła i te plany. Obecnie zapowiadane jest wprowadzenie widowiska do kin w kwietniu przyszłego roku. Nie ma jednak wcale pewności, że sytuacja pandemiczna poprawi się na tyle, by " Nie czas umierać " nie powtórzyło box office'owej wpadki " Tenet ", który w Stanach Zjednoczonych zarobił fatalne 50 milionów dolarów, a globalnie wypadł nieco lepiej - 334 mln dolarów.