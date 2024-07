Ekranizacja "Elden Ring"? Znany pisarz komentuje

Zobacz zwiastun "Elden Ring: Shadow of Erdtree"

Rozszerzenie świata “ Elden Ring ” do filmowego lub serialowego uniwersum byłoby całkowitą nowością dla japońskiego studia, które zasłynęło tworzeniem wyjątkowo trudnych gier wideo. Biorąc jednak pod uwagę udział Martina w tworzeniu gry i jego znajomości w branży telewizyjnej, słowa zamieszczone na jego blogu mogą być czymś więcej niż tylko droczeniem się z fanami." – napisał w sobotę na swoim blogu autor.Martin opisał również swoje wrażenia z gali wręczenia nagród Nebula w 2023 roku, gdzie “ Elden Ring ” otrzymał nagrodę za tworzenie świata. ". Swoją statuetkę Martin odebrał 22 czerwca tego roku.Premiera “ Elden Ring: Shadow of the Erdtree ” miała miejsce 21 czerwca i przyciągnęła miliony graczy z powrotem do gry. Najnowsze rozszerzenie zostało bardzo dobrze przyjęte zarówno przez graczy jak i krytyków. W naszej recenzji Michał Walkiewicz określił ideę stojącą za tym DLC słowami "". Pełną recenzję znajdziecie tutaj